Hackere sendte tusindvis af falske mails fra FBI

Hackere har kompromitteret et emailsystem i FBI og sendt titusinder af mails ud, hvor der advares om et muligt cyberangreb

Efter at have kompromitteret et emailsystem fra FBI sendte en gruppe hackere lørdag titusinder af emails ud, hvor de advarede mod et potentielt cyberangreb.

Det skriver flere medier, herunder nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge det britiske medie BBC var der tale om mere end 100.000 emails, der er sendt ud.

De falske mails kom fra en emailadresse, der endte på @ic.fbi.gov, og så derfor ud til at komme fra en legitim FBI-konto, lyder det fra FBI.

Og selvom man hurtigt reagerede på hændelsen ved at tage relevante dele af systemet offline, er meldingen stadig fra FBI, at det er en 'igangværende situation'.

FBI er USA's nationale sikkerhedstjeneste og forbundspoliti.