Hackergruppe: Nu angriber vi danske sygehuse

Hackergruppen Anonymous Sudan skriver i et opslag på Telegram, at de vil angribe danske sygehuses hjemmesider, og lige nu er alle Region Hovedstadens hospitalers hjemmesider utilgængelige

Nu er den gal igen.

I et opslag på Telegram skriver hackergruppen Anonymous Sudan søndag eftermiddag, at de vil angribe flere danske sygehuse, og at 'flere vil blive ramt de kommende timer'.

Ekstra Bladet har forsøgt at tilgå flere hjemmesider tilhørende danske sygehuse, og hospitalerne under Region Hovedstaden er ikke tilgængelige. Herunder Rigshospitalets hjemmeside.

Forsøger man eksempelvis at besøge Herlev eller Hvidovre Hospitals hjemmeside, står der:

'Region Hovedstadens hjemmesider, herunder alle regionens hospitalers hjemmesider, er midlertidigt utilgængelige. Vi arbejder på at få systemet til at fungere efter hensigten.'

'Flere vil blive ramt'

I deres opslag skriver hackergruppen, at 'nogle hospitaler i Danmark er blevet angrebet grundet koranafbrændinger, og at flere vil blive udsat for angreb i løbet af de kommende timer.'

Annonce:

Det er dog fortsat ikke bekræftet, at der skulle være tale om et angreb imod hospitalerne, men Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Region Hovedstaden.

Har intet med Anonymous at gøre

Tidligere på ugen var flere danske lufthavnes hjemmesider ramt af nedbrud, og også her påtog hackergruppen Anonymous Sudan sig ansvaret.

Også svenske hjemmesider har været ramt af nedbrud, og også i disse tilfælde har gruppen påtaget sig ansvaret. Gruppen hævder, at angrebene sker som et modsvar på de koranafbrændinger, der har fundet sted i Danmark og Sverige.

I et interview med Ekstra Bladet tidligere på ugen har Steffen Friis, der er it-ekspert ved cybersikkerhedsfirmaet Vipre Security, forklaret, at gruppen Anonymous Sudan ikke har noget at gøre med den kendte hackergruppe Anonymous.

Opdateres ...