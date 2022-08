Hæfter for gælden: Canopylab-aktier er værdiløse

Canopylab - med den omstridte iværksætter Sahra-Josephine Hjorth i spidsen - skulle blive det 'nye Google' og være 6,5 milliarder kroner værd om få år. Canopylabs reelle tilstand er umulig at vurdere, fordi selskabet er sendt til tvangsopløsning på grund af manglende årsregnskab for 2021.

Men nøgletallene i et forsinket og ikke-revideret regnskab fra det ukendte Hvidovre-selskab, Juulhjorth Holding ApS, giver et fingerpeg om værdierne i Canopylab.

Holdingselskabet er ejet af de to Canopylab-stiftere - ægteparret Sahra-Josephine Hjorth og Christian Skræm Juul Jensen - og har det primære formål at eje cirka 40 procent af aktierne samt have den bestemmende indflydelse i Canopylab.

I regnskabet er værdien af Canopylab-aktierne nedskrevet til 0 kroner, hvilket udløser et underskud for 2021 på 1,1 millioner kroner - og egenkapitalen blev pr. 31. december opgjort til 458.000 kroner.

Canopylab-aktierne er nedskrevet til nul kroner ved udgangen af 2021. Knap et år tidligere havde finske investorer betalt 6,9 millioner kroner for 15 procent af Canopylab.

Nedskrivningen er bemærkelsesværdig, fordi Canopylab i begyndelsen af regnskabsåret 2021 fik tilført 7,3 millioner kroner i kontanter fra fire investorer med en finsk venturefond i spidsen. Samtidig blev en gæld på 900.000 kroner til bestyrelsesmedlemmet, Saxo-stifter Jørgen Balle Olesen, konverteret til aktier i Canopylab. Et generalforsamlings-referat viser, at finnerne betalte 6,9 millioner kroner for 15 procent af Canopylab i januar 2021. Uden nogensinde at have mødt Sahra-Josephine Hjorth eller besøgt Canopylab, har hun selv forklaret.

Ifølge Sahra-Josephine Hjorth oplevede Canopylab kæmpe omsætnings-vækst og vandt store markedsandele i løbet af 2021 - men alligevel har ægteparrets holdingselskab Juulhjorth Holding ApS' altså nedskrevet Canopylab-aktierne til nul kroner i samme periode.

Giftig kaution

Nok så bemærkelsesværdigt har Juulhjorth Holding ApS også - ifølge det nyligt indleverede årsregnskab - forpligtet sig til at kautionere for en del af Canopylabs gæld. Der er afgivet en såkaldt selvskyldnerkaution overfor et kreditinstitut på op til 800.000 kroner. Det betyder, at hvis Canopylab misser blot et afdrag, så kan långiveren straks kræve gælden indfriet via ægteparrets holdingselskab. Ved årsskiftet havde selskabet dog blot en egenkapital på 457.000 kroner.

Det fremgår ikke, hvem kreditinstituttet er. Men der er tinglyst et lån på seks millioner kroner til Canopylab fra den statslige pengetank Vækstfonden. Ifølge Canopylabs 2020-regnskab var der ved indgangen til 2021 en samlet gæld på 11,2 millioner - heraf 1,5 millioner kroner i banklån. Canopylabs bankforbindelse er Danske Bank.

Holdingselskabet er af långiver blevet tvunget til at kautionere for Canopylabs gæld.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Sahra-Josephine Hjorth og Christian Skræm Juul Jensen.