Hærværk mod Janes pølsevogn igen og igen: - Jeg taber penge hver dag

Vrede i Vejle over hærværk og forsøg på at brænde Byens Pølsevogn af

To indbrud, hærværk og to påsatte brande har på det seneste skabt vrede blandt stamkunderne i Byens Pølsevogn på Koldingvej i det sydlige Vejle.

Siden forrige søndag har stedet været lukket land for pølsemor Jane Pedersens trofaste kunder. Især stamkunderne er vrede over, at deres ellers populære lille fristed igen og igen bliver saboteret.

Nu forsøger politiet at finde ud af, hvorfor Byens Pølsevogn åbenbart skal ødelægges - og ikke mindst hvem der står bag. Især bagsiden af Byens Pølsevogn er medtaget af brand. Forsiden derimod er stort set intakt.

Men indtil videre kan der hverken langes hotdogs eller to ristede med det hele over disken. Og det kan blive en kostbar ferie i utide for den 54-årige pølsemutter, som har forpagtet pølsevognen.

Personlige tab

- Alt er lukket og forseglet, indtil politiet er færdige med deres undersøgelser. Jeg taber penge hver eneste dag, og oveni det hele kommer så udgifterne til nyt inventar, fortæller Jane Pedersen.

Hun skønner selv, at brandene og hærværket i forbindelse med indbruddene kommer til at koste hende 150.000 kroner eller mere. Penge som bliver svære at finde ud af en omsætning på 30-40.000 kroner om ugen.

- Jeg har ingen anelse om, hvem der har salt ild på. Jeg går ikke og lægger mig ud med folk, fortæller Jane.

- Heller ikke med dem, der plejer at få kredit. Men desværre er kreditlisten også brændt.

To indbrud og to brande

De seneste par uger har der været to indbrud og to brande i den lille hvide pølsepavillion tæt på toppen af Koldingvej, hvor nabolagets røde boligblokke for tiden er rømmet på grund af renovering.

- Normalt ville der jo være lejere i blokkene, og måske ville der så også have været et vidne. Men i øjeblikket er her helt stille, fordi alle beboerne bliver genhuset, indtil deres lejligheder er blevet moderniseret, fortæller Jane Pedersen.

En kreds af stamkunder hos Byens Pølsevogn er mødt op for at give deres støtte til Jane Pedersen. At dømme efter den gængse størrelse - XL plus det løse - har hun kræset godt for sine venner.

Hun er som en bartender

- Vi kan ikke undvære Jane og hendes gode humør, siger Kim Bøgh Andersen - gammel ven af Jane Pedersen.

- Hun er lige som en bartender, der lægger øre til alt muligt. Jeg har svært ved at tro, hun kan have hidset nogen så meget op, at de vil hende noget ondt. Nej, det må være én, der vil se ildebrand, siger Kim Bøgh Andersen.

En anden stabil kunde, Jan Andersen, siger:

- Kun en syg person kan finde på sådan noget. Heldigvis er der der kun sket materiel skade.

Pølsemutter Jane Pedersen: - Jeg har ingen anelse om, hvem der synes, at jeg skal ned med nakken. Mig bekendt har jeg kun afvist en enkelt kunde, og det var en svært bedugget kvinde for over et halvt år siden. Foto: Anders Brohus

Udelukker drengestreger

Alle er enige om at udelukke drengestreger.

- Nej, det her er helt bevidste handlinger, siger Thomas Pedersen, der med Janes ord 'lægger en pæn del af sin løn' hos hende.

Når politiet har frigivet brandstedet, kommer turen til forsikringsselskabet. Men først om nogle uger, måske måneder, kan Jane Pedersen igen fyre op under de ristede fra Steff´s. I mellemtiden har hun overvejet at leje en mobil pølsevogn med indbygget fodkulde ad libitum.

- Jeg har ikke tænkt mig at lægge op. Gør jeg det, har de onde kræfter jo vundet, siger hun.

***

Politiet: Påsatte brande

- Der er højst sandsynlig tale om to gange brandstiftelse, siger politikommissær Jens Lyng fra lokalpolitiet i Vejle om de brandene, som for tiden har lukket Byens Pølsevogn i Vejle.

- Vores efterforskning peger ikke på andet end påsatte brande. Vi har to mand på sagen, siger han.

- Vi har forskellige spor at arbejde med og efterforsker bredt, siger Jens Lyng.