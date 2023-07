Hærværk på parkeringsplads: Smurt ind i lort

Et skilt ved Kompedal Plantage er flere gange blevet udsat for hærværk

En parkeringsplads i det midtjyske er blevet en kampplads for en særdeles bizar strid.

For selvom parkeringspladsen er skiltet som tilgængelig for offentlig benyttelse for folk, som vil et smut ind og besøge Kompedal Plantage ved Karup, er det ikke alle, som synes, at skoven skal være tilgængelig for alle.

Det skriver TV Midtvest.

- Jeg oplever jævnligt, at skiltet er pakket ind i plastikposer eller tæpper og forsøgt gemt væk bag grene, og jeg har også set billeder af, at det er smurt ind i afføring eller plastret til med klistermærker med stærkt krænkende beskeder til beboerne herude, fortæller Henrik Majgaard, der bor i Karup.

Og lyder det ikke besynderligt nok, er skiltet også blevet stjålet hele to gange.

Måtte tilkalde politiet

Henrik Majgaard mener, at der er tale om en enkelt person, som er skyld de mange episoder af hærværk på skiltet. Ifølge ham har den formodede gerningsmand tilmed også chikaneret flere folk på parkeringspladsen og er gået i rette med dem om, hvorvidt man må parkere på parkeringspladsen eller ej.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi, der måtte tage ud til skoven, efter en episode blev så voldsom, at de måtte tilkaldes.

Ingen naboer til skoven ønskede ifølge TV Midtvest at stille op til et interview.