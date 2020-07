Hærværk: Tømmer slotssø for vand

Tre gange på tre uger er Gram Slot blevet udsat for groft hærværk, som i værste fald kan ødelægge hele slottet

Tre gange på kun tre uger har har en eller flere hærkværksmænd forsøgt at tømme den smukke slotssø ved Gram Slot i Sønderjylland for vand.

Hærværket kan i værste fald få dybt alvorlige konsekvenser. For det gamle slot er opført på stolper af egetræ, som ikke tåler at blive udtørret. Så rådner de nemlig.

- Jeg har nu valgt at melde sagen til politiet. Jeg føler et stort ansvar for, at der ikke sker noget med slottets bygninger, som jo er fredet, fortæller slotsejer Svend Brodersen til Ekstra Bladet.

Var på ferie

Svend Brodersen bor fast på Gram Slot med sin familie, men var på ferie i begyndelsen af juli, da de første hærværk fandt sted.

Svend Brodersen driver blandt andet økologisk landbrug fra slottet. Arkivfoto: Claus Fisker

Slotssøen er halvanden meter dyb over det hele.

Mandag morgen var der kun 30-50 cm vand tilbage i søen. Slusen er formentligt blevet åbnet mellem midnat og klokken 06.00 mandag.

- Det er selvfølgelig ubehageligt, at gerningsmanden nu laver hærværket om natten. I dagtimerne opdager vi - eller folk der færdes ved søen - hurtigt, at vandet løber ud i Ribe Å, siger Svend Brodersen.

Slusen sikret

Gerningsmanden har fundet det håndtag til slusen, som regulerer vandstanden i søen. Svend Brodersen har efter det første hærværk forsøgt at sikre håndtaget på forskellig vis - alligevel er det lykkedes at få åbnet slusen så sent som natten til mandag.

- Det er desværre svært at lave en sikring, man ikke kan komme igennem. Jeg ved ikke, hvem der kan finde på sådan noget. Jeg mener ikke selv, at jeg har nogen fjender. Måske ved personen slet ikke, hvor alvorligt det her rent faktisk er, siger den 54-årige slotsejer.

Svend Brodersen har nu besluttet sig for at få installeret en vandstandsføler, som slår alarm ved faldende vandstand.

Intet ud af det

- Jeg forstår ikke, hvorfor folk gør sådan noget her. De får jo ikke noget ud af det. Det ødelægger kun noget for andre, og så risikerer fiskene i søen også at dø, når de ligger på bunden uden vand.

Politikommissær Morten Alslev bekræfter overfor jv.dk, at politiet har fået en anmeldelse i sagen.