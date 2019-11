Hævder at eje ædelsten for milliarder: - Vi kender intet til dem

Et dansk selskab hævder at have købt en af verdens største smaragd-miner og eje ædelsten for milliarder af kroner - men ingen kender dem

Der er stor mystik omkring det danske selskab Northcapital, som har adresse i København.

Selskabet har i årevis hævdet at eje ædelsten for flere milliarder kroner, men nu bliver der for sat store spørgsmålstegn ved, om Northcapital overhovedet er til at stole på.

I Brasilien bliver danskerne beskyldt for at lyve om, at de skulle have købt en af verdens største smaragdminer. Og det er ikke kun i Sydamerika, at folk undrer sig.

Danskere beskyldt for løgn om kæmpe smaragd-mine

For selvom Northcapital kalder sig en af Europas største investorer i ædelsten, er selskabet fuldstændig ukendt blandt kollegerne herhjemme.

- Vi kender intet til dem. Intet som helst, siger Jens Møller, som er direktør i brancheforeningen Guldsmedebranchen i Danmark.

Heller ikke hos den kendte diamanthandler Katerina Pitzner ringer navnet en klokke.

- Jeg kender dem overhovedet ikke, siger hun.

- Er det realistisk, at et dansk firma kan have ædelsten for mange milliarder, uden at du kender det?

- Det ville overraske mig meget, siger Katerina Pitzner.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere andre diamanthandlere og guldsmede, som heller ikke kender noget til Northcapital.

Belastet finansdirektør

I en kortfattet mail til Ekstra Bladet svarer selskabets finansdirektør, Kim Hersland:

'Du har set vor hjemmeside og har herigennem mulighed for at få en viden. Med den viden ville du vide, at f.eks Katarina Pitzner arbejder med diamanter og vi med gemstones (ædelsten, red.)', skriver Hersland, som i øvrigt ikke er noget helt ukendt navn.

Han er revisor og fik i 2016 frataget sin godkendelse til at revidere efter at være blevet idømt flere bøder af Revisornævnet.

I kølvandet på finansdirektørens udtalelse medgiver Katerina Pitzner, at hun rigtigt nok er ekspert i diamanter.

- Men ædelstensbranchen er så lille, og hvis der virkelig skulle være en meget stor dansk aktør, så burde vi kende til den, siger hun.

Ikke noget kontor

Skal man tro Northcapitals hjemmeside, har selskabet afdelinger i Brasilien, USA og Tyskland, mens hovedkontoret ligger i København.

Men da Ekstra Bladet henvender sig på selskabets adresse, Havnegade 39 tæt på Nyhavn, viser det sig at være et kontorhotel.

Northcapital har adresse i dette kontorhotel tæt på Nyhavn. Men her kan man ikke træffe ledelsen, fortæller en receptionist. Foto: Ekstra Bladet

Og her er det ikke ikke muligt at træffe Northcapitals ledelse, fortæller en receptionist.

- Vi modtager kun deres post. De har ikke noget kontor her, siger hun.

Northcapital har ikke besvaret Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorfor selskabet ikke har noget fysisk kontor.