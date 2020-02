Hæveautomat amok: Sprøjtede med sedler i København

Normalt er en tur til hæveautomaten ikke noget, der gør dig rigere. Snarere tværtimod.

Men sådan var det ikke onsdag formiddag.

En fejl i en hæveautomat på Ålekistevej i Vanløse betød, at den pludselig var i gavehumør og adskillige 200 kronesedler blev sprøjtet ud.

Det bekræfter Danske Bank over for Ekstra Bladet.

'Vi kan bekræfte, at en opmærksom borger i dag har fundet kontanter i nærheden af Danske Banks hæveautomat på Ålekistevej.'

'Vi vurderer på nuværende tidspunkt ikke, at der ligger en kriminel handling bag,' skriver chef for forretningssupport, Kim Verne, til Danske Bank til Ekstra Bladet.

Hvad der helt præcist er sket med maskinen er fortsat uklart, men Danske Bank har sendt nogle teknikere ud, der skal undersøge den nærmere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så det ud, da nogle af sedlerne var blevet samlet op. Foto: Privatfoto

Intet tyder på kriminalitet

Ekstra Bladet har også talt med Københavns Politi, der bekræfter, at de har undersøgt sagen. Der er dog intet, der tyder på, at der er foregået noget kriminelt.

Ekstra Bladet har også talt med et vidne, der ønsker at være anonym. Vedkommende oplyser, at han opdagede en masse 200 kronesedler på jorden. Han fulgte sporet af penge, der førte direkte hen til hæveautomaten.

Efterfølgende valgte han at samle dem i en platsikpose og kontakte banken og politiet.

Danske Bank er lige nu ved at undersøge, hvor mange penge, det drejer sig om.

Foto: Aleksander Klug