Hæver grænsen for automatisk nedlukning

Grænserne for, hvornår et sogn eller en kommune automatisk skal lukke, er blevet hævet

Grænsen for automatisk nedlukning af et sogn eller en kommune er blevet hævet.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

'Incidensgrænserne for den automatiske nedlukningsmodel bliver hævet for at sikre, at der ikke kommer uforholdsmæssige nedlukninger i sogne og kommuner,' lyder det i pressemeddelelsen.

Det betyder, at grænsen for kommuner nu er 500 smittede per 100.000 indbyggere, mens grænsen for sogne hæves til 1000 smittede per 100.000 indbyggere.

Før var grænsen henholdsvis 300 smittede per 100.000 indbyggere for kommuner og 600 smittede per 100.000 indbyggere for sogne.

Sundhedsministeriet oplyser, at Statens Serum Institut har vurderet, at det er forsvarligt at hæve grænserne, da det går hurtigt med vaccinationen af danskerne, samtidig med at svage og svækkede er færdigvaccineret.

