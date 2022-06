Hæver igen: Populære varer i pris-eksplosion

Inflationen steg i Danmark til seks procent i marts måned mod 5,3 procent i februar, og det kan mærkes i de danske husholdninger. Ikke siden 1985 har man set kraftigere prisstigninger herhjemme. Her får du et overblik over udviklingen i prisen på fem af de mest populære dagligvarer

2022 har været ét langt mareridt for danske forbrugere.

Det er blevet voldsomt dyrt at tanke bilen op, at varme huset op og at handle i supermarkedet. I skrivende stund oplever danskerne den største stigning i forbrugerpriser i 39 år.

Det kan i den grad mærkes, når man går en tur i supermarkedet. Giganterne Salling Group og Coop, der blandt andet står bag Føtex, Bilka og Fakta, havde i april således hævet priserne med godt fem procent i år.

Men prisstigningerne er langtfra forbi, viser seneste månedsrapport fra overvågningsfirma.

Hæver generelt

Alene i maj har den norske supermarkedskæde Rema 1000 hævet de samlede priser i butikkerne i Danmark med 2,21 procent. Føtex følger godt efter med en stigning på 1,48 procent, mens Bilka har hævet priserne med 0,88 procent.

Det viser en udregning foretaget af overvågningsfirmaet Beepr, der har sammenlignet samtlige varer i hver enkelt kæde, som har været til salg i hele april og maj måned.

- Vi kan desværre stadig se, at priserne fortsat stiger over en bred kam og i alle kæder. Selvom de overordnede tal ikke er voldsomt høje, vil det akkumuleret over tid blive til rigtig meget, og så ser vi stadig, at nogle kategorier stiger med mange procent på en meget kort periode, siger Jon Henriksen, direktør i Beepr, til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Prisen på oksekød fortsætter sin himmelflugt. Foto: Annika Byrde/Ritzau Scanpix

Oksekød igen igen

Især én vare har danskerne måttet sande er blevet ekstremt meget dyrere over de seneste måneder - oksekød.

Og det ser kun ud til at fortsætte. I Rema 1000 har man nemlig i maj sat prisen på hakket oksekød op med 13,20 procent i snit. Det vil sige, at 500 gram hakket oksekød 8-12 % nu koster 49,95 kroner.

I Føtex er samme varegruppe steget med knap ti procent. Prisen er den samme som i den norske detailkæde.

Andre varer som boller, æg og fisk er ligeledes steget markant i den seneste måned.

Mere i vente

Selvom priserne i detailhandlen allerede har taget et betydeligt nyk op, er det altså ikke slut endnu. I hvert fald ikke hvis man spørger de butikker, der står for detailhandlen.

En opgørelse fra Danmarks Statistik viste 30. maj, at 60 procent af de adspurgte virksomheder forventer at hæve salgspriserne de næste tre måneder.

Detailhandel dækker over forbrugsvarer, der sælges direkte til forbrugerne fremfor eksempelvis mellem producent og butikker.