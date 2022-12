Hæver igen priserne: Lukker telefon og chat-service

Først tog de Saunaen og dampbadet.

Og nu bliver det dyrere at træne sig stærkere, tyndere og sundere i SATS, der slår sig op på at være 'Nordens største fitness-kæde'.

Hvis der er noget, der gør folk rasende, så er det prisstigninger. Det er dog, hvad de trænende medlemmer i SATS kan se frem fra 1. februar, hvor de betalende medlemmer står til endnu en prisstigning på deres medlemsskab.

SATS skriver på sin hjemmeside, at prisstigningerne gælder for de medlemmer, der betaler en medlemsskabspris 'under normalpris' og begrunder yderligere, at det i disse tider er blevet drastisk dyrere at drive træningscentre.

Derfor hæver fitnesskæden prisen, der gør, at SATS kan 'fortsætte udviklingen og vedligeholdelsen af vores træningstilbud'.

I et mailsvar til Ekstra Bladet skriver Sebastian Kvarme, der er pressechef ved SATS, at 'vores medlemskabspriser bliver årligt reguleret efter forbrugerprisindekset, og det danske har steget med 10,1 procent fra oktober 21' til 22''

'Nogle medlemmer, som har en væsentlig lavere pris end vores listepriser, vil blive reguleret mere end forbrugerprisindekset. Det kan blandt andet skyldes, at de er blevet medlemmer på en tidligere kampagne eller, at de af forskellige årsager ikke er blevet justeret i forbindelse med tidligere prisreguleringer.

Foto: Finn Frandsen

Prisstigningerne har dog fået en masse af kædens-medllemmer til tasterne og til telefonerne, problemet er bare, at SATS har gjort det sværere at komme i kontakt med dem.

På kædens hjemmeside har live-chatten stået som værende lukket på grund af 'internt kursus', mens det heller ikke længere er muligt at komme i kontakt med fitnesskædens-centre telefonisk.

Sebastian Kvarme understreger i et skriftligt svar, at SATS begrunder den midlertidige lukning af chatten med 'at videreuddanne vores medarbejdere, derfor valgte vi at lukke chatten én dag, og det har ikke nogen sammenhæng med, at vi har varslet prisjusteringen.'

'I disse dage er der mange, som kontakter os, derfor er der længere svartid end sædvanligt. Vi arbejder på at øge tilgængeligheden i alle vores kommunikationsveje'.

Foto: Maridav

Både på SATS'-Facebook- og på kædens trustpilotside har en snesevis af kunder forsøgt at gøre kæden opmærksom på deres utilfreds med de nye priser, men på ingen af stederne har SATS svaret tilbage på de utilfredse opråb om prisændringerne fra deres betalende medlemmer.

Flere medlemmer melder om prisstigninger på alt fra 20 procent til 40 procent oveni deres i forvejende eksisterende abonnementer, ifølge SATS er det for den enkelte individuelt, hvad vedkommendes månedlige medlemskabsrate bliver justeret til.