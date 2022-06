Hæver renten: - Det kommer til at gøre ONDT

Det er overvejende sandsynligt, at der er en forestående recession, efter USA har nølet med at stramme pengepolitikken. - Man skal hugge bremsen helt i for at undgå at ramme muren, siger cheføkonom hos Sydbank

Den Amerikanske Centralbank FED hævede onsdag renten med 0,75 procentpoint for at bekæmpe den stigende inflation.

Ifølge Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank, er det overordnet set ikke en god udvikling for privatøkonomien hos danskerne.

- Det kommer til at gøre ondt, og på sigt skal det nok bringe inflationen ned, men der kan være rigtig mange andre ting, der har lidt i mellemtiden. Det er desværre det, det tegner sig til nu.

- Det vi så i går med rentestigningen, betyder ikke så meget lige her i dag, men det hænger sammen med, at markedet i store træk havde forventet det, der skete i går.

Søren Kristensen fortæller, at de danske renter bliver trukket med op over en længere periode, når USA er begyndt at sætte deres renter op med så drastiske skridt.

- Det betyder, at dem, der skal ud at købe boliger, køber til helt andre renter. Man kan derfor købe for noget mindre. Det betyder også, at der nok er udsigt til, at boligerne bliver lidt mindre værd.

Vindere og tabere

Ifølge Søren Kristensen kan de stigende renter ikke undgå at sætte sig i boligpriserne, som han vurderer vil falde på sigt.

- Omvendt kan man sige, at boligpriserne ikke er stukket helt af på samme måde, som de gjorde op til finanskrisen. Jeg synes, at boligmarkedet står et bedre sted, end det gjorde dengang.

- Når vi snakker om boligmarkedet, er det de der dårligdomme, vi går og venter på, men det er ikke rigtig noget, vi har set endnu. Det går egentlig ganske udmærket for boligmarkedet, siger cheføkonomen.

Der kan være store gevinster at hente for boligejere ved at omlægge lån. Tror du på yderliger rentestigninger, kan det være endnu højere gevinster ved at vente. Foto: Michael Hansen

Hvis du derimod tror, at rentestigningerne først lige er begyndt, kan du, hvis du har is i maven, hente store gevinster ved at omlægge lån på et senere tidspunkt.

- Hvis man tror på, at renterne stiger yderligere, så er det bare med at vente, fordi så bliver muligheden for at barbere sin retsgæld ned endnu bedre. Det gør selvfølgelig også, at det man hopper over i, bliver til nogle andre renter.

Søren Kristensen lægger gerne hånden på kogepladen. Renterne har nemlig ifølge Sydbanks prognoser endnu ikke toppet endnu.

- Vores vurdering er dog, at vi er ved at nærme os toppen, siger Søren Kristensen.

Nøler

Sidst USA hævede renten med 0,75 procent var i 1994. Det store rentehop skyldes, at amerikanerne har reageret for langsomt i forhold til at få styr på inflation, som de seneste måneder har braget afsted.

Alene i maj var inflationen ifølge Danmarks Statistik på 7,4 procent sammenlignet med sidste år, mens inflationen i USA var på 8,6 procent.

- De er kommet alt for sent ud af starthullerne. Når man først tager de værktøjer i brug med et så stort rentehop vi så i går, så er det helt sikkert, fordi man er kommet for sent ud. Så kan man ikke bare trykke lidt på bremsen, men man skal hugge bremsen helt i for at undgå at ramme muren.

- Det er ærgerligt, de er kommet for sent i gang, fordi det sandsynligvis nu skal ende med, at vi skal have en recession for at få stoppet inflationen, og det havde vi ikke behøvet, hvis de var trådt i karakter lidt tidligere, siger Søren Kristensen.

