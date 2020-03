Hæver udgangsforbuds-bøde til op mod 22.000 kroner

En bøde på 206 euro (1550 kr.) er tilsyneladende ikke høj nok til at afskrække folk fra at bryde det udgangsforbud i Italien, som er blevet etableret for at dæmme op for coronasmitten i det hårdtramte land.

Derfor har Italiens regering med premierminister Giuseppe Conte i spidsen fået sat bøden op til mellem 400-3000 euro, hvilket svarer til 3000-22.500 danske kroner.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt italienske La Repubblica.

Noget tyder da også på, at alt for mange italienere ikke har været gode nok til at respektere forbuddet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Premierminister Giuseppe Conte er lykkedes med at få hævet bøden. Foto: Ritzau Scanpix

Ligeglade

I løbet af de sidste to uger har myndighederne udstedt bøder til mere end 100.000 mennesker, som ikke har kunnet retfærdiggøre, at de ikke var derhjemme.

Som reglerne er nu, må man som italiener kun forlade sit hjem for at købe mad eller for at gå til apoteket. Samtidig skal man have et udfyldt dokument på sig, som bekræfter ens ærinde.

I starten havde premierminister Giuseppe Conte foreslået, at bøden skulle helt op til 4000 euro, men det endte med, at maksimum blev de 3000 euro.

Hvordan man differentierer i forhold til om en bøde skal være på eksempelvis 400 euro og ikke 3000 euro fremgår ikke.

Artiklen fortsætter under billederne...

Heldigvis kan langt størstedelen respektere udgangsforbuddet i Italien. Her er det en mennesketom gade i Torino. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Ingen mennesker ved Piazza di Spagna. Foto: Remo Casilli/Ritzau Scanpix

Truer med flammekaster

I forbindelse med at udgangsforbuddet ikke er blevet overholdt, har der på de sociale medier floreret billeder af folk, som tilsyneladende er ligeglade med forbuddet. Det har mødt en stærk forargelse blandt mange italienere.

Også blandt de italienske politikere er der blevet talt med store ord mod lovovertræderne.

- Jeg hører, at der er nogle, der har tænkt sig at holde studentergilder. Vi sender politiet forbi. Med flammekastere, har det blandt andet lydt fra Vincenzo De Luca, der er politisk leder for regionen Campania.

Hårdest ramt

Italien er det land i verden, der er hårdest ramt af corona-pandemien. Dødstallet er oppe på 6820, og bare det seneste døgn har 743 personer, der var smittet med ny coronavirus, mistet livet.

Knap 70.000 mennesker er konstateret smittet med virussen i Italien, men ligesom i blandt andet Danmark formoder man, at der er et stort mørketal, så det reelle antal smittede er langt højere.