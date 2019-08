Hagl og hundredvis af lyn

DMI varsler i dag en hel del hagl- og tordenbyger. Enkelte steder vil også være i fare for oversvømmelser. Særligt Nordjylland vil være udsat

Det bliver en heftig eftermiddag og aften flere steder i Danmark, og tidlig eftermiddag skal man være forberedt på meget ustabilt vejr.

Selvom det i dag vil være i underkanten af 20 grader de fleste steder i landet, vil man kunne forvente flere haglbyger og skybrud. Dog flest haglbyger.

- Luften er meget kold i højden og varm på jorden, og derfor kan skyerne, der danner bygerne blive kraftige og indeholde meget fugt. Og når fugten så ryger op og ned mellem den varme og den kolde luft, så vil der til sidst blive dannet hagl, forklarer vagtchef hos DMI Klaus Larsen til Ekstra Bladet.

Jo længere nordpå man bor, jo større vil risikoen være, så især nordjyder kan regne med heftigt vejr. Det skyldes, at der er meget lidt vind over Nordjylland, og derfor vil bygerne hænge særligt længe over landsdelen.

Derudover vil adskillige hundreder lyn også slå ned over Danmark.

Også særligt over Nordjylland, men der vil også være mange tordenbyger lokalt andre steder. Hvor de præcis kommer til at ligge, er dog svært at forudsige.

Regn vil der også komme en del af. Op til en håndfuld skybrud rundt omkring i landet, vurderer DMI. Også her er det ikke lige til at vurdere præcis hvor, men nordjyderne kommer med høj sandsynlighed ikke til at gå fri.

I de områder, der rammes af skybruddene, beder DMI folk om at være opmærksomme på oversvømmelser lavtliggende steder.