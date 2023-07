Hagl på størrelse med tennisbolde: Over 100 tilskadekomne

Voldsomt vejr hærger rundtomkring i Europa, hvor specielt skyhøje temperaturer har fået myndigheder til at udsende advarsler til borgere.

Men i den italienske region Veneto har et andet vejrfænomen meldt sin ankomst.

Hagl på størrelse med tennisbolde er nemlig faldet fra himlen natten til onsdag, skriver CNN.

110 til skade

Det har resulteret i skade på flere huse, ligesom mindst 110 personer er kommet til skade efter at være blevet ramt af de store hagl.

- Bølgen af dårligt vejr, som først og fremmest har påvirket vores bjergområder, har nu også ramt byerne, og det har forårsaget skade på nogle mennesker, siger Luca Zaia, der er præsident i regionen, ifølge CNN.

De fleste skader er sket, fordi der har ligget glas på gaderne, som folk er faldet ned på efter at være gledet i de store haglkugler.

Afgået ved døden

Ifølge mediet Sky24 er en 53-årig mand afgået ved døden.

Manden cyklede ude i haglstormen, og ved et uheld mistede hans kone, som kørte i bil bag ham, kontrollen over bilen og kom til at køre ham ned.

Haglene målte omkring 10 centimeter i diameter.