Haj dræber svømmer i Sydney

I næsten 60 år har hajerne udenfor Sydneys kyst i Australien holdt sig fra mennesker, men onsdag gik det galt.

En haj estimeret til en længde på 4,5 meter har dræbt en svømmer.

Det fortæller politi og ambulancefolk til ABC News.

- Desværre har denne person lidt katastrofale skader som resultat af angrebet, og der var derfor intet, ambulancefolket kunne gøre, da de ankom, fortæller Lucky Phrachanh fra ambulanceberedskabet til ABC.

Reagerede på skrig

Ifølge Reuters var der vidner til stede på stranden, som kunne beskrive den forfærdelige hændelse.

- En mand svømmede og en haj kom forbi og angreb ham vertikalt, siger vidnet Kris Linto.

- Vi hørte et skrig og vendte os ud mod vandet. Det lignede, at en bil havde landet i vandet. Der var store bølger, og så begyndte hajen at bide i ham, og der var blod overalt, fortæller han til lokalmediet Nine ifølge Reuters.

Forberedt på angreb

Selvom hajangreb er en sjældenhed på kystområdet, så er de lokale myndigheder bevidste om faren.

New South Wales, staten Sydney er beliggende i, har brugt mange midler på at reducere chancen for hajangreb. De har sat net op udenfor kysterne samt droner og lyttestationer, som kan opfange, hvis der er hvidhajer i nærheden.

Sidst var der var et hajangreb i området var i 2018, men personen slap levende fra det. Sidst der var et hajangreb med død som følge i New South Wales var i 1963 i området Superloaf Bay.