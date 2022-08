Haj fødte fire unger i Kattegatcentret - to af dem blev spist

To revlehajer i Kattegatcentret blev fredag forældre til fire unger, men antallet blev hurtigt halveret, fordi to af dem endte med at blive ædt i hajbassinet.

Det skriver TV2 Østjylland.

Det blev flere gæster vidner til, fortæller Rune Kristiansen, som er marinbiolog i centret, der er beliggende i Grenaa.

- Der var nogle af vores gæster, som så en større haj spise en mindre. Det reagerer vi selvfølgelig på. Jeg regnede egentlig med, at det var et uheld, men det var så noget helt andet, siger han til mediet.

Det kom i det hele taget som en overraskelse for de ansatte i centret, da revlehajen fødte ungerne. Man var nemlig ikke klar over, at den var drægtig.

- Til vores store overraskelse var vores revlehaj-hun åbenbart drægtig. Hun fødte så her sidst på formiddagen, lyder det.

Annonce:

Det var en sorttippet revhaj i samme bassin, der slugte de to nyfødte. Ifølge marinbiologen kan det have været fosterhindevæske i bassinet, der fik revhajen til at gå til angreb på de forsvarsløse unger.

Herefter fik personalet travlt med at redde de sidste to.

Rune Kristiansen understreger, at revlehajsfødslen er en stor begivenhed for Kattegatcentret selv, men også for det internationale avlsprogram, som centret er en del af.

En sådan fødsel sker kun meget sjældent i fangenskab. Marinbiologen har kun kendskab til to andre lignende tilfælde.

- Vi har haft vores han siden 1993 og vores hun siden 2001. Cirka hvert andet år har vi opdaget fosterhinde i vandet, men der har aldrig været indikation på levende unger, forklarer han til TV2 Østjylland.

Man har flyttet de to unger over i et andet bassin for nu.

- De svømmer fint rundt nu her. Jeg vil tro, at de begynder at spise inden for en uges tid. Den første føde skal gennem systemet, før vi kan sige, at det går godt.