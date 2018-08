Haj ved kysten: Strand evakueret i ferieparadis

Myndighederne på den spanske ferieø Mallorca tog ingen chancer, da en op mod tre meter lang haj var svømmet faretruende tæt på kysten ved stranden i Calas de Mallorca torsdag eftermiddag.

Man valgte at forbyde badning og evakuere den propfulde strand af sikkerhedshensyn, da den såkaldte blåhaj viste sig.

På land stimlede nervøse og nysgerrige badegæster sammen for at se den elegante svømmer, som ifølge det skandinaviske dykkersite dyk.dk har givet inspiration for designere af flyvemaskiner på grund af hajens strømligning.

Siden bjærgede havbiologer hajen, som efter alt at dømme var syg og siden døde.

Den viste tegn på blindhed, sygdom og desorientering, skriver kommunen Ajuntament de Manacor på sin hjemmeside.

Blåhajen skal formentlig obduceres.

En blåhaj æder ifølge dyk.dk hovedsagligt benfisk og pelagiske blæksprutter. Den kan dog også finde på at smæske sig i levende søfugle i vandoverfladen.