Halal-ravage hos bagerkæde

Bodenhoffs Bageri er kogt over det seneste døgn.

Onsdag valgte en konditor fra bageriet at smide følgende tekst op på Facebook:

'Vi har nu fået al traditionel husblas erstattet med ko-baseret (og halal certificeret) husblas til alle vores produkter. Det glæder os at imødekomme den stigende efterspørgsel, så endnu flere har mulighed for at smage vores fine kager.'

Og det har fået folk til at rase, mens de negative anmeldelser på Trustpilot vælter ind.

'Deres hjemmeside er fuldstændig til grin, de fjerner alle kommentarer, de ikke bryder sig om, selv deres egen oplysning om, at de er halalcertificerede, har de slettet, da de opdagede, vi er mange, der ikke ønsker at støtte halal', skriver Karin Klingenberg, mens andre kalder det et knæfald for islam.

Chokeret ejer

På Facebook er det væltet ind med så mange kommentarer, at bageriet har været tvunget til at lukke ned for dem.

Det fortæller ejer Christian Bodenhoff til Ekstra Bladet.

- Jeg blev lidt chokeret, og vi blev nødt til at fjerne kommentarerne. Der kom 200 kommentarer på ti minutter, og jeg blev godt nok lidt overrasket over, hvor hurtigt det kan kan gå. En konditor blev revet med og skrev et opslag på Facebook, men jeg var ikke klar over, at nogen syntes, det kunne være en mulighed for at skabe så meget ravage, siger Christian Bodenhoff til Ekstra Bladet.

Årsagen til balladen er, at bageriet har valgt at bruge husblas baseret på køer i stedet for svin.

- Der har været stor efterspørgsel på de her kager. Mange af vores kunder er muslimer med en anden etnisk baggrund end dansk, og nu har vi fået tilbudt et produkt, så alle kan smage vores kager. Ud over forskellen på dyret er produktet fuldstændig det samme og smager ens.

- Jeg er ikke specielt lykkelig for den her situation, men beskeden til vores kunder er, at vi kan rumme alle hos Bodenhoff Bageri. Det skal vi også i vores samfund. Vi prøver ganske enkelt at give vores kunder det, som de ønsker, men jeg ville da blive ked af det, hvis folk vil finde en anden bager på grund af den her sag, siger Christian Bodenhoff til Ekstra Bladet.

Fødselsdag ødelagt

Bodenhoffs Bageri har fem butikker i København, en i Hellerup, en i Tårnby og en i Herlev.

I øjeblikket fejrer Bodenhoffs Bageri fødselsdag, og derfor er Christian Bodenhoff ekstra ked af den dårlige omtale.

- Det er lidt ærgerligt, at det her skal gå ud over vores fødselsdagsfejring. Normalt er vi meget aktive på Facebook, og vi prøver at holde fokus på fødselsdagen, siger han til Ekstra Bladet.