Halloween-kaos ved Tivoli: Lukker for nye gæster resten af dagen

Tivoli lukker for gæster resten af dagen, fordi køen til at komme ind er for lang

Tivoli har lørdag eftermiddag lukket for alle nye gæster. Det skyldes, at køen til forlystelsesparken er lang, og at gæsterne risikerer at bryde forsamlingsforbuddet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at lukningen bliver meldt ud via højtalere til dem, der står i kø ude foran haven.

- Der bliver meldt ud, at Tivoli er lukket for i aften. 'I skal forlade området, der er forsamlingsforbud på ti mennesker,' bliver der sagt i højtalerne, fortæller han.

Politiet er desuden til stede ved indgangene. Gæster, som i forvejen opholdt sig i haven, må gerne blive derinde.

Lang kø

Køen til forlystelsesparken strakte sig for kort tid siden adskillige meter fra Tivolis indgang og langs forlystelsesparkens indhegning.

Det viser videooptagelser fra stedet.

De mange gæster skyldes blandt andet, at Tivoli i dag afholder deres årlige Halloween-fejring.

Pressechef Torben Plank fortalte tidligere denne eftermiddag til Ekstra Bladet, at køen var vokset, fordi Tivoli havde lukket for indgangene i en periode på cirka en halv time.

- Vi lukkede portene, fordi vi ville forebygge, at der opstod trængsel visse steder i haven, sagde Torben Plank.

- Vi går ikke på kompromis med vores foranstaltninger, forsikrede han.

Ifølge Torben Plank var indgangene netop blevet åbnet igen. Tivoli vender dog på en tallerken og lukker indgangen igen på ubestemt tid.

- Vi vurderede at folk stod for tæt ude foran, så vi har valgt at opløse køerne og lukker indgangene. Det skulle gerne kun være for et par timer, men jeg kan ikke garantere noget, fortæller Torben Plank til Ekstra Bladet, da vi får fat på ham lørdag aften.

Peter Engell, 54 år, lærer - Vi kom for ti minutter siden, men kunne ikke helt forstå, hvad der blev råbt. - Jeg har en lille fyr her, som er rigtig ked af det. - Det er rigtig ærgerligt at komme herhen også stå lige ved indgangen, før man hører, at det lukker ned. - Vi tager nok en tur ned af strøget for at se, om der er noget andet uhyggeligt at kigge på.

Tanja Ilza, 39 år, studerende - Børnene skulle se pynten derinde. De er ikke endnu klar over, at der er lukket. Det går nok først op for dem, når vi gør om lidt. Så skal du nok høre nogle skrigende børn - Der er jo ikke så meget at gøre ved, at der blive lukket, men de kunne godt melde det ud tidligere. De ved vel risikoen er der, men det er vi ikke blevet informeret om på hjemmesiden. - Nu finder vi nok en legeplads til dem for en times tid.