Halvdelen af afviste asylansøgere bliver boende i Tyskland

Tyskland har ikke formået at deportere godt halvdelen af de 57.000 asylansøgere, som blev afvist af landet sidste år.

Det skriver Reuters.

I alt er 27.000 afvise asylansøgere ikke blevet sendt hjem.

Indenrigsminister Horst Seehofer var hurtig til at garantere, at regeringen ville forøge bestræbelserne på at få afvise immigranter ud af landet.

Seehofer tilhører det bavariske søsterparti til Angela Merkels CDU og er en udtalt kritiker af kanslerens beslutning om at åbne Tysklands grænser for flere end én million flygtninge i 2015.

Han forklarer til tyske Bild am Sonntag, at mange af asylansøgerne ikke kan sendes hjem, da de ikke har nogen rejsedokumenter, eller politiet ganske enkelt ikke kan finde dem.