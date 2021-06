Halvdelen af coronasmittede yngre læger har senfølger

Lige omkring halvdelen af yngre læger i Danmark, der har været smittet med coronavirus under epidemien, har eller har haft senfølger.

Det viser en undersøgelse foretaget af foreningen Yngre Læger, der repræsenterer 14.000 hospitalslæger. 3638 har besvaret et udsendt spørgeskema frem til februar i år.

Generelt har hver tiende af de læger, der indgår i undersøgelsen, været smittet med corona.

Kigger man på den danske befolkning er der 292.943 borgere, der har været smittet. Det svarer til cirka fem procent af danskerne.

At andelen af smittede er højere end i Danmark generelt, får Yngre Lægers formand, Helga Schultz, til at overveje, om man kunne have beskyttet personalet bedre. Eksempelvis ved at have forberedt hospitalerne bedre på krisen og sikre ordentlige værnemidler fra begyndelsen.

- Jeg tænker, at det er et højt antal læger, der er blevet smittet, og jeg synes, det er mange, der stadig har følger af sygdommen.

- Når man arbejder med coronapatienter, skal man være beskyttet så godt som overhovedet muligt for ikke at blive smittet. Med det høje antal smittede læger er det vigtigt, at man overvejer, om man kan beskytte personalet endnu bedre, hvis vi står i en lignende situation en anden gang, siger hun.

For halvdelen af dem, der i undersøgelsen har haft senfølger, har senfølgerne varet mellem 1-3 måneder. Imens har det for sammenlagt 28 procent varet i fire til ti måneder eller mere. De sidste 24 procent oplevede, at senfølgerne eller symptomerne stoppede efter en måned.

Den faglige organisation har i spørgeskemaet ikke spurgt ind til, hvilke senfølger medlemmerne har døjet med. Men Helga Schultz mener ikke, at de adskiller sig fra resten af befolkningen.

Kendte senfølger er for eksempel træthed, koncentrationsbesvær, vejrtrækningsproblemer og manglende smags- og lugtesans.

- Andelen af læger, der har fået langvarige senfølger, svarer til andelen med langvarige følger i resten af befolkningen.

- Men så har vi læger en uheldig tendens til at bagatellisere egen sygdom. Altså, at man måske prøver at presse sig selv til at komme hurtigere tilbage på arbejde, end man kan holde til, siger Helga Schultz.

Ifølge formanden er der generelt mange yngre læger, der har behandlet coronapatienter under epidemien. Det har eksempelvis i flere tilfælde været dem, der er blevet flyttet rundt på afdelingerne.

Undersøgelsen viser, at 27 procent af dem, der har svaret, har haft patientkontakt med coronapatienter. De har dog ikke været i større risiko for smitte end andet personale inden for sundhedssektoren, siger Helga Schultz.

- Jeg tror, det er det samme for alle sundhedsansatte. De læger, sygeplejersker og andre sundhedsansatte, som har behandlet de sygeste patienter, har alle været ekstra udsatte for at blive smittet.