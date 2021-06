Halvdelen af danskerne har fået vaccine mod corona

Endnu en milepæl er nået i den danske vaccinationsindsats.

Fredag oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at halvdelen af alle danskere nu har fået mindst ét stik med vaccine mod coronavirus.

Det svarer til over 2,9 millioner danskere. Det skriver ministeren i et opslag på Twitter.

- Indsatsen fortsætter med de sidste målgrupper, som snart inviteres til vaccination, skriver Heunicke i sit tweet.

Det er særligt den yngre del af befolkningen, som endnu mangler at blive vaccineret i det frivillige vaccinationstilbud. Det er blandt andet personer på 30 til 34 år.

Myndighederne forventer, at alle danskere - eksklusive personer under 16 år - vil være færdigvaccineret i september.

Personer på 12 til 15 år ventes at blive tilbudt vaccination fra september. Det oplyste Sundhedsstyrelsen torsdag, i forbindelse med at styrelsen begyndte at anbefale brug af Pfizer-vaccinen til personer mellem 12 og 15 år.

I øjeblikket er det 27 procent af danskerne, der er færdigvaccineret. Det svarer altså til mere end hver fjerde person.

Det vil sige, at de enten har fået et stik med Johnson & Johnson-vaccinen eller to stik med enten Pfizer-, Moderna- eller AstraZeneca-vaccinen.

Man anses som færdigvaccineret 14 dage efter sidste vaccination, uanset hvilken vaccine man har fået.

Når man er færdigvaccineret, vurderes man af myndighederne til at være immun over for coronavirus i mindst otte måneder. Det er dog en foreløbig vurdering, som kan ændre sig.

Selv om man er færdigvaccineret, anbefaler myndighederne, at man fortsætter med at følge anbefalingerne om at gå i selvisolation og blive testet, hvis man får symptomer på coronavirus.

Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der derfor er en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med coronavirus på trods af vaccination.

Siden 27. december sidste år har de danske myndigheder været i gang med at vaccinere den del af befolkningen, der har ønsket at blive vaccineret.

Det vil sige, at det har taget myndighederne under et halvt år at give mindst ét stik med vaccine mod coronavirus.