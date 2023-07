Halvdelen af danskerne ønsker rygeforbud ved udeservering

Over halvdelen af danskerne ønsker, at det bliver forbudt at ryge på udendørsområder, hvor der bliver serveret mad og drikke.

Det viser en undersøgelse, der er foretaget af Epinion for DR.

Af undersøgelsen, der er lavet på baggrund af interview med 1067 respondenter, fremgår det, at 51 procent mener, at rygning skal gøres forbudt på udendørs serveringsområder.

41 procent mener ikke, at det skal være forbudt.

Undersøgelsen har en stikprøveusikkerhed på tre procentpoint.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) oplyser i et skriftligt svar til DR, at man vil vende spørgsmålet i Folketinget.

- Vi har for kort tid siden taget hul på drøftelser med Folketingets partier om, hvordan vi blandt andet kan forebygge, at især børn og unge bliver afhængige af nikotin.

- Og når vi mødes igen efter sommerferien, kommer vi også til at vende, om der er behov for at ændre de nuværende regler for, hvor man må ryge, lyder det.

En del af de unge mener også, at der burde være et forbud. Men andelen er en smule mindre, end for den samlede befolkning.

Af de adspurgte mellem 18 og 34 år er det 46 procent, der gerne vil have et forbud mod rygning på udendørs serveringsområder.

I Sverige har man allerede et lignende forbud. Her blev det fra juli 2019 forbudt at ryge på visse offentlige steder - herunder ved udeserveringer på caféer og restauranter.

En af grundene til forbuddet var, at man ville mindske den sociale eksponering for røgen ved at gøre det mindre normalt at ryge.

Kræftens Bekæmpelse har flere gange advokeret for, at et lignende forbud skulle implementeres i Danmark.

I dag har vi udendørs rygeforbud på visse områder. Det gælder for eksempel på daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser.

Lokalt er der også indført rygeforbud på togperroner, hospitaler, kommunale legeplader, idrætsanlæg og strande.