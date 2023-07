Halvdelen af Tinder-brugere gider ikke at date

Et nyt studie fra Stanford University viser, at flere brugere af den populære app ikke er der for at date

Er du en af de 75 millioner brugere, som dag ud og dag ind 'swiper' på livet løs i desperation for at finde din drømmepartner på Tinder - uden held?

Så kan det være, at du skal læse med. For måske er det faktisk slet ikke din skyld.

I hvert fald 50 procent af tiden.

En ny undersøgelse fra Stanford University indikerer nemlig, at over halvdelen af brugerne på den populære datingplatform slet ikke er der for at date eller at møde nogen i virkeligheden.

Tilmed viste undersøgelsen også, at cirka to tredjele af de 1387 adspurgte brugere faktisk slet ikke var singler, men var i forhold eller gift.

'Det bliver et interessant spørgsmål om, hvorfor nogen vil bruge så meget tid på en dating-app, hvis de ikke er interesserede i at finde en date,' lyder det fra Elias Aboujaoude, der er klinisk professor i psykiatri og adfærdsvidenskab ved Stanford University og hovedforfatter til studiet.

Bruger det som underholdning

Men det spørgsmål har undersøgelsen også prøvet at besvare.

For udover at finde kærligheden eller forskellige sexpartnere, svarede en stor del af adspurgte også, at de brugte appen til at skabe sociale forbindelser, for at finde underholdning og til at øge mængden af positive følelser og håndtere negative.

'For mange mennesker har online dating samme appel som sociale medier - en kilde til underholdning, distrahering og selvværd - og det kan have lignende faldgruber,' lyder konklusionen fra Elias Aboujaoude.

'Vi kalder dem datingapps, men de tjener helt klart andre funktioner ud over dating'.

Hjælper ikke

Og det kan være, at der noget om snakken.

Undersøgelsen viste nemlig også, at de brugere, som benytter Tinder til appens formål - nemlig at date - også er dem, som er mest tilfredse med den, modsat dem der bruger appen til at håndtere negative følelser.

Disse personer var de mest utilfredse og var også karakteriseret ved blandt andet at være impulsive, depressive og have svært ved at knytte sig til ander.

Ifølge Elias Aboujaoude indikerer studiet, at onlinedating er en ineffektiv måde at håndtere sin mentale sundhed på.