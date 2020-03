Halverer prisen på ekstra data

Teleselskabet 3 følger også YouSee og gør mobilsnak og sms gratis for danskere, der er strandet i udlandet

Teleselskabet 3 sænker som følge af corona-krisen nu prisen på flere services. Det kan komme både danskere, der er strandet i udlandet, og andre kunder til gavn.

Hvis man opholder sig i et af de 66 lande, der i dag er dækket af 3LikeHome-abonnementet, udvides således grænsen for, hvor længe man kan være væk, før abonnementets fordele ophører.

I dag er grænsen 30 dage, hvorefter man skal være hjemme i Danmark igen, før man kan bruge abonnementet i udlandet. Men denne grænse vil midlertidigt blive hævet til 60 dage.

Hvis ens abonnement har nået 30-dages-grænsen efter 13. marts, bliver tidsgrænsen nulstillet, oplyser 3 til Ekstra Bladet.

Halv pris på datapakker

Samtidig får kunder, der er i lande uden for 3LikeHome-området, gratis sms og opkald lokalt og til Danmark. Det bliver ligeledes gratis at modtage opkald fra Danmark, ligesom disse kunder får en gigabyte gratis data.

Hjælpen til 3-kunder i udlandet gælder til og med 31. marts 2020.

Uanset hvor man opholder sig, halverer 3 også priserne på ekstra datapakker, hvor pakker med 1 GB, 5 GB og 10 GB data kan også bruges i alle 3LikeHome-lande.

Rabatten på datapakker gælder så længe, myndighederne anbefaler, at man bliver hjemme på grund af smittefaren, oplyser 3.

Midlertidig pris på ekstra data 5 GB data: 55 kroner * 10 GB data: 65 kroner * 50 GB data: 100 kroner * 100 GB data: 150 kroner 1 TB data (kun muligt at tilkøbe til Internet til hjemmet): 115 kroner Kilde: 3 / * kan bruges i 3LikeHome-lande

Alle dækket i EU

Uanset om man er kunde hos 3 eller et andet teleselskab, er de rejsende, som opholder sig i EU, allerede godt dækket ind. Her er hovedreglen nemlig, at ens abonnement dækker på samme måde som herhjemme.

Det betyder, at sms i langt de fleste abonnementer er gratis, ligesom ens taletid gælder i udlandet. Hvis du overstiger dit taleforbrug, skal du også alene betale den minuttakst, der gælder herjemme.

Dem, der har fri tale i deres abonnement, er således allerede fuldt dækket ved rejse inden for EU. Derimod kan dataforbruget godt være mindre, end det man har til rådighed i Danmark. Men igen takseres det mulige ekstra forbrug, man kan købe, efter de danske prisregler.

Du kan læse mere om reglerne for brug af mobiltelefon i EU her.

