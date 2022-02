Hammer rammer lastbilchauffører i Ottawa

Så det slut.

Lastbilchauffører i Canadas hovedstad, Ottawa, må ikke dytte de kommende ti dage ved fortsatte protester.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC.

- At tude i hornet er ikke et udtryk for nogen stor tanke, jeg er klar over, fastslår dommer Hugh McLean, der traf afgørelsen mandag.

De støjende lyde fra godt og vel 500 lastbiler havde gjort de lokale borgere rasende, og ligeledes var virksomhedsejere godt trætte af den høje støj.

Stærkt utilfredse

Protesterne i den canadiske hovedstad startede for lidt over en uge siden. I første omgang protesterede man mod regeringens regler om, at lastbilchauffører skal vaccineres for at krydse den amerikanske grænse.

Nu er massevis af mennesker også rasende over de nye coronaregler i landet, hvor kun vaccinerede kan spise maden på restauranten, løfte jern i fitnesscentret og drikke alkohol på barer.

Protesten - Freedom Conay, som den hedder - startede i Ottawa, men har nu spredt sig til flere byer, hvor borgere er stærkt utilfredse med corona-restriktionerne.

BBC, der har rapportere i områderne, skriver, at de fleste demonstrationer er foregået nogenlunde fredeligt. Dog har der været tilfælde om chikane, og ligeledes har man været vidne til nazistiske slogans fra demonstranterne, der ville gøre deres pointe gældende.

I skrivende stund vides det ikke, hvor lang tid protesterne vil finde sted.