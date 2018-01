Hammerslag-mæglerne: Sådan belønner DR os

PR og nye venskaber udgør betalingen for at deltage i det populære program

Det er selvfølgelig sjovest at vinde i ’Hammerslag’, men bare det at være med er en oplevelse, mener mæglerne.

– Vi er af sted en uge ad gangen, og det er næsten som at være på ferie, fordi vi får frataget vores telefoner, siger Lars Lyng, der tørner ud for vest-holdet.

På øst-holdet har Hanne Løye nærmest legendestatus, da hun har været med, siden Frode Munksgaard var vært. Siden kom Peter Ingemann og nu Christian Degn til.

Hanne Løye flyttede i 2017. Se hvordan hun bor på eb.dk/plus. Foto: Linda Johansen

– Det har givet nogle fantastiske oplevelser, og jeg har også været med på rejser til Mallorca, Grønland, Rusland og England, siger Frederiksberg-mægleren, der ligesom de øvrige ikke får penge for at deltage:

– Men det har da absolut en reklameværdi for mig. Kunderne kender mig forvejen, og det vækker tillid, at jeg er med i et DR-program.

Det kan Lars Lyng godt nikke genkendende til. I hvert fald i forhold til sommerhuskøberne for i Thyborøn skal der mere end et tv-program til at imponere de lokale.

Om den manglende betaling siger den positive nordjyde:

– Men vi får da en hotelseng og lidt at spise. Det er skidesjovt og har givet nogle venskaber, som jeg ellers ikke havde fået.

Hammerslag-mæglerne: Sådan bor vi selv

Vidste du at..... ’Hammerslag’ slet ikke handlede om boliger i første omgang. Programserien begyndte helt tilbage i 1991, hvor der blev sat priser på antikviteter, vine og biler. Først i 1994 bød den daværende vært Frode Munksgaard velkommen til gættelystne ejendomsmæglere. Det dyreste hus i det program var 226 kvm i det eksklusive Skåde Bakker til 2,3 millioner. ’Hammerslag’ er DR’s længstkørende underholdningsprogram.