Han ændrede feriebyen for altid

Efter 14. juli 2016 ændrede Nice sig for altid. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel var manden, der stod bag et af Europas værste terrorangreb

For præcis fem år siden ændrede feriebyen Nice sig for altid. Et modbydeligt terrorangreb fandt sted, da Mohamed Lahouaiej-Bouhlel bragede en 19 tons tung lastbil ind i en flok af mennesker

I sin horrible blodrus dræbte han 84 mennesker heraf 10 børn på sin vej ned gennem gågaden midt under en fejring af den franske bastilledag. Et frygteligt kapitel i den franske historie om terrorangreb blev skrevet den aften i Nices gader. Og 14. juli 2016 vil aldrig blive glemt.

Men hvordan gik det så galt, og hvad i alverden driver en mand til den slags?

Tuneseren Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, der kørte lastbilen under angrebet i Nice i 2016, blev skudt og dræbt af politiet under angrebet. Foto: Claude Paris/Ritzau Scanpix

Ifølge den anklager François Molins gik det hele meget stærkt, og Mohamed Lahouaiej-Bouhlel gik hurtigt fra småkriminel til den af de værste terrorister i Europas historie, der måtte skydes af politiet for at blive stoppet.

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel blev født i Tunesien og havde efter sigende en relativt normal barndom, der bestemt ikke var præget af en ekstrem tilgang til islam. Snarere tværtimod.

Angiveligt drak han øl, røg hash og satte aldrig sin fod i en moske. En klassisk teenager.

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel gik også meget op i kampssport. Her fra et stævne i 2010. Seks år inden den skæbnesvangre aften i Nice. Foto: Ritzau Scanpix

Sked overalt

Men ifølge kilder tæt på ham og de franske myndigheder udviklede det sig. I en forkert retning med alt for meget alkohol og alt for lidt respekt for kvinder. Efter anklager om hustruvold blev han skilt, og han havde flere tilhold til flere kvinder.

- Han sked overalt, og han skar sin datters bamse og madras op. Jeg tror ikke, at det var et spørgsmål om radikalisering, men et psykisk problem, har en tidligere nabo fortalt til AFP.

Det samme billede bekræftede faren, der fortalte, hvordan hans søn fik en voldsom depression i starten af 00'erne.

I årene op til angrebet blev han mere og mere aggressiv, han tog stoffer og han fortsætte sin voldelige fremfærd, hvor blandt andet en person på en motorcykel blev overfaldet af Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, fordi motorcyklisten bad ham om at flytte en lastbil.

Advarsel! Voldsomme billeder. Sådan så det ud, da lastbilen ramte mennskemængden.

Efter angrebet i Nice forsøgte alverdens medier at finde ud af hvem Mohamed Lahouaiej Bouhlel var. Her et billede fra hans lejlighed i Nice. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Radikaliseret på rekordfart

Og så gik det stærkt. De franske myndigheder fandt ingen tegn på, at Mohamed Lahouaiej-Bouhlel var blevet trænet eller havde været i Islamisk Stats søgelys i lang tid.

Derfor er deres teori, at han blev radikaliseret hurtigt, og angrebet var en impulsiv handling af en psykisk syg mand. Det blev bekræftet af daværende indenrigsminister Bernard Cazeneuve.

- Det her er en ny type angreb. Vi står over for personer, der er meget sårbare over for Islamisk Stats budskab, og de føler sig meget forpligtede til ekstreme voldelige handlinger uden de nødvendigvis er trænet af Islamisk Stat, lød det efter angrebet.

Vi får aldrig en forklaring på, hvad der helt præcist fik Mohamed Lahouaiej-Bouhlel til at gå amok i Nice. Den dengang 31-årige mand blev skudt og dræbt af politiet i forbindelse med angreb.

Han kom derfor aldrig til at stå til ansvar for sine handlinger. Men han ændrede Nice for altid.

