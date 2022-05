Han dør i nat

Ingen nåde til dødsdømte Carman Deck.

Højesteret har afvist at gribe ind for at standse henrettelsen af den morddømte Carman Deck. Samtidig har guvernøren i Missouri, Mike Parson, afvist at benåde Deck.

- Hr. Deck har modtaget en retfærdig rettergang og tre separate juryer har anbefalet dødsdommen for de brutale mord, han begik, sagde Mike Parson.

- Staten Missouri vil fuldbyrde Hr. Decks dom i overensstemmelse med domstolens kendelse og levere retfærdighed.

Dermed ser det ud til at den 56-årige bliver den næste dødsdømte til at modtage en dødelig indsprøjtning. Det skal ske i fængslet Bonne Terre i den amerikanske delstat Missouri.

Myrdede ægtepar

Carman Deck blev i 1996 dømt for et dobbeltdrab på ægteparret James og Zelma Long. Drabet på ægteparret skete under et røveri i parrets hjem i byen De Soto. Deck blev efterfølgende anholdt og tilstod senere forbrydelsen.

Han blev dømt til døden 1998, men dommen er blevet omstødt tre gange på grund af prodcedurefejl. Det skyldes blandt andet fejl af Decks advokat under retssagen, og at vidner ikke mødte op i retten.

I 2020 blev det bestemt af et dommerpanel, at dødsstraffen lå fast.

Carman Decks advokat, Elizabeth Unger Carlyle, har efterfølgende udtalt, at dommene strider imod forfatningen, på grund af de mange omstødninger, men foreslår ikke en frifindelse af sin klient.

- Ingen foreslår, at Carman Deck skal komme ud af fængslet og tage hjem i morgen, sagde hun til et lokalmedie.