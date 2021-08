Nordkorea har genstartet deres atomreaktor. Det kunne godt være et tegn på, at Kim Jong-un er presset både økonomisk og politisk, siger dansk ekspert

Nordkorea har genstartet landets omstridte atomprogram ved at reaktivere en plutoniumproducerende reaktor, der har været inaktiv siden 2018. Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) kalder genstarten 'dybt bekymrende'.

Der har ifølge atomagenturet været indikationer på, at reaktoren har været kørende igen siden tidligt i juli. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, lektor på Forsvarsakademiet med fokus på østasiatisk politik og sikkerhedspolitik, skal genstarten dog ses som et forsøg fra Nordkoreas enevældige leder, Kim Jong-un, på at få opmærksomhed fra Biden-administrationen i USA, der hidtil ikke har prioriteret Nordkorea, så diktaturstaten kan få rettet op på sin dårlige økonomi.

- Nordkoreas økonomi er rigtig skidt for tiden, og de er pressede. Derfor forsøger de at gøre opmærksomme på sig selv ved at genstarte reaktoren, siger Camilla Tenna Nørup Sørensen til Ekstra Bladet.

- Han er ved at miste tålmodigheden

Nordkorea er tynget af omfattende, internationale sanktioner som følge af udviklingen af atomvåben og interkontinentale missiler, og før der bliver gjort noget ved dem, bliver det svært for Kim Jong-un at gøre noget ved landets økonomi, vurderer Camilla Tenna Nørup Sørensen.

- Det tyder på, at Kim Jong-un godt kunne være ved at miste tålmodigheden med USA og den manglende dialog. Desuden har Kim Jong-un lovet økonomisk fremgang i flere taler, men det er ikke tilfældet for tiden, og vi ved jo ikke, hvor presset han er indenrigspolitisk lige nu, siger Camilla Tenna Nørup Sørensen.

Hun påpeger samtidig, at det ville være en direkte selvmordsagtigt for Nordkorea, hvis de benytter sig af deres atomvåben.