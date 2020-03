Han har 17.700 flasker håndsprit - og ingen steder at sælge dem

Dagen efter, at USA annoncerede det første covid19-relaterede dødsfald, 1. marts, greb Matt Colvin og hans bror, Noah, nøglerne til deres sølvfarvede SUV.

Brødrene kørte rundt store dele af Chattanooga i Tennessee og købte al den håndsprit, de havde på hylderne i en Walmart-butik, en Dollar Tree, en Staples og en Home Depot.

Sådan fortsatte Noah Colvin de næste tre dage, og til sidst havde han tilbagelagt 482 kilometer på en rundtur i Tennessee og hele vejen ind i Kentucky. Bilens lad var nu propfyldt med tusindvis af flasker med håndsprit og lige så mange pakker med antibakterielle wipes. Altimens hans bror, Matt, blev hjemme og ventede på de pallevis af de samme varer, de havde bestilt på nettet.

Butik gør oprør mod hamstring: 1000 kr. pr. ekstra håndsprit

Brødrene begyndte at sætte varerne til salg på Amazon for alt mellem 8 og 70 dollars stykket (svarende til mellem 54 og 471 danske kroner, red.) - langt mere end de havde købt dem for i butikkerne.

- Det var vanvittige penge, siger Matt Colvin i et interview med New York Times.

Lukket ned

Men dagen efter de havde startet salget op, valgte Amazon at lukke ned for Matt Colvins salg af håndsprit, ansigtsmasker og wipes. Mange sælgere, der solgte den slags varer, blev bortvist fra siden, og mange andre blev advaret om, at de ville miste deres konto, hvis de solgte varerne til høje priser. Ikke lang tid efter fulgte salgssiden EBay trop med et endnu strengere tiltag: et totalt forbud mod salg af masker og håndsprit.

Som i flere andre lande, blandt andet Danmark, må amerikanerne nu gå tomhændede hjem fra butikkerne, når de leder efter håndsprit. Hylderne er tomme, og på nettet er det også udsolgt de fleste steder. Men hjemme hos Matt og Noah Colvin står paller fyldt med i alt 17.700 flasker håndsprit - og de aner ikke, hvordan de skal komme af med dem, skriver New York Times.

- Jeg er gået fra at være i en situation, hvor det jeg havde, kunne sætte min familie i en rigtig god finansiel position til 'hvad helvede skal jeg stille op med alt det her?' siger en frustreret Matt Colvin til det amerikanske medie, som anslår, at tusindvis af andre sælgere nu står med det samme problem og ligger inde med store mængder af den håndsprit, som mange andre har så svært ved at få fat på. Samtidig med, at hospitaler må rationere deres sparsomme beholdning.

Drukspil har smittet flere danske unge med coronavirus

Amazon oplyser til New York Times, at man har suspenderet tusindvis af annoncer og sælgerprofiler fordi priserne var blevet skruet helt i vejret.

Mange sælgere på salgssider som Amazon og EBay har gjort en karriere ud af at opkøbe varer, hvor efterspørgslen er stor - i dette seneste tilfælde altså i forbindelse med en verdensomspændende pandemi.

Og i flere uger havde mange stort held med at opkøbe og videresælge al den håndsprit og alle de ansigtsmasker, de kunne komme i nærheden af. Indtil der altså blev lukket ned for salget.

'Betydelig' profit

Matt Colvin har siden 2015 tjent det meste af sin indkomst som sælger på Amazon, hvor han ved at følge forskellige trends har tjent penge på eksempelvis Nike-sko og hundelegetøj.

Han og broren nåede at sælge 2000 pakker med 50 ansigtsmasker hver, for op mod 50 dollars (336 kroner, red.) stykket. Da fik de blod på tanden og besluttede sig for at køre ud for at tømme hylderne i så mange supermarkeder som muligt, indtil deres lad var helt fyldt. Han vil ikke afsløre, hvor meget, han nåede at tjene, men siger til New York Times, at hans profit var 'betydelig'.

Afdeling med syge coronapatienter har fået stjålet håndsprit og masker

Det amerikanske medie har i alt talt med otte sælgere, der som Matt Colvin ville profitere på håndsprit under coronakrisen, men blev lukket ned.

- Selv til 125 dollars pr. kasse solgte de ud med det samme, siger Eric, en lastbilchauffør, som havde købt kassevis af antibakterielle wipes, og kun vil udtale sig til New York Times, hvis de nøjes med at bringe hans fornavn.

I Tennessee, hvor Matt Colvin bor, er der en lov, der forhindrer sælgere i at tage 'urimelige priser for nødvendige varer og services, inklusiv benzin', lyder det på statens officielle hjemmeside.

Efter New York Times har bragt artiklen om Matt og Noah Colvin, er mediet blevet kontaktet af en statsadvokat, som oplyser, at man nu efterforsker sagen og har sendt et brev til Matt Colvin om straks at stoppe sit foretagende.

Lærerens smarte corona-trick: Nu vasker eleverne hænder

Matt Colvin mener dog ikke selv, at han tog urimelige priser for sit håndsprit. Han havde sat prisen til 20 dollars stykket for de flasker, som normalt koster en dollar i forretningerne, men ifølge ham går pengene blandt andet til hans egen arbejdskraft, til gebyrer hos Amazon og et shippinggebyr.

- Bare fordi det koster mig to dollars i forretningen, betyder det ikke, at det ikke koster mig 16 dollars at få det frem til din dør, siger Matt Colvin.

- Jeg synes ærligt talt, at det er en public service. Jeg bliver betalt for min public service, siger han, og fortæller, at han nu vil forsøge at sælge sit store lager i lokalområdet.

Efter New York Times bragte artiklen lørdag morgen, vendte Matt Colvin tilbage til mediet og fortalte, at han nu undersøgte muligheden for at donere sine forsyninger.