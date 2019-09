Han sagde, han hed Aziz: Starbucks-ansat skrev 'Isis' på koppen

Niquel Johnson var iført en traditionel, mellemeuropæisk kjortel, da han for nylig gik ind på en Starbucks-kaffebar i Philadelphia og bestilte tre kopper kaffe - en til sig selv, og de andre til to af sine venner.

Som det ofte er tilfældet på Starbucks-kaffebarer, blev 40-årige Niquel Johnson spurgt om sit navn, så baristaen kunne notere det på de tre kopper. Han oplyste sit muslimske navn, Aziz. Det fortæller han til NBC.

- Abdul Aziz er det navn, jeg normalt bliver kaldt; det betyder 'den almægtiges tjener'. Men jeg forkortede det for dem. 'Aziz' alene betyder 'mægtig'.

Niquel Johnson fik derefter udleveret sine tre kaffedrikke, og først efter 20 minutter opdagede han, hvad der stod på hans kopper. Den ansatte havde skrevet de fire bogstaver Isis, der er akronymet for en islamisk terrorgruppe.

- Jeg blev først chokeret og derefter vred, fordi jeg følte, at vi blev diskrimineret, siger han til NBC.

Mediet har været i kontakt med Starbucks, som mener, at baristaen har stavet navnet forkert ved en fejl.

8000 butikker lukket en hel eftermiddag

Niquel Johnson fortæller, at han mandag sendte en email med en officiel klage til Starbucks. Her skrev han blandt andet, 'Jeg føler, at jeg er blevet diskrimineret, og det er sårende'.

Under en time senere fik han et svar, som NBC har læst, fra en ansat hos Starbucks' kundeservice, der udtrykte bekymring.

- Jeg har arrangeret, at en specialist skal følge op med dig over telefonen, lød det i svaret fra kundeservice, som lovede, at Niquel Johnson ville høre nærmere indenfor et par dage.

Man da en distriktsmanager henvendte sig et par dage senere, fortalte han, at han troede, situationen var blevet løst, fordi en kvinde havde henvendt sig til en kollega og præsenteret sig som Niquel Johnsons niece. Det kan ingen af hans 13-årige niecer dog genkende.

I april sidste år blev to mænd anholdt og lagt i håndjern af politiet på en anden Starbucks i Philadelphia, fordi de havde siddet i kaffebaren uden at bestille hverken mad eller drikkevarer. Anholdelsen vakte stor forargelse i USA, og resulterede i, at Starbucks en eftermiddag lukkede 8000 af sine butikker for at sende de ansatte på kursus i at håndtere racisme.