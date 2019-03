Han skulle have undersøgt blæren: Det gik helt galt

Et hospital byttede rundt på to patienters papirer - og så skete det forfærdelige

En voksen mand i Leicester i England er blevet omskåret i forbindelse med en grov fejl på et hospital, hvor personalet kom til at bytte rundt på to patienters papirer.

Manden skulle oprindeligt blot have lavet en kikkertundersøgelse af sin blære. Men han endte altså op med et alvorligt kirugisk indgreb, hvor han blev omskåret.

Det skriver flere medier heriblandt LeicestershireLive, ITV og Daily Mail.

Den alvorlige fejl blev afsløret i en rapport. der er lavet af 'Leicester City Clinical Commissioning (CCG), der havde samlet de mest alvorlige 'må aldrig ske'-sager fra Universitets Hospitalet i Leicester i 2018.

Den helt utrolige fejl opstod tidligt i 2018, fordi manden blev forvekslet med en anden patient, der skulle omskæres i september sidste år.

Sagen er blot en af otte 'må aldrig ske' sager, der fandt sted i 2018:

En anden patient fik opereret et hofte implantation ind i den forkerte side af kroppen.

En mandlig patient blev fejlagtigt opereret, fordi han havde det samme navn som en anden mand.

En vatpind blev efterladt i næsen på et barn, der skulle havde fjernet noget væv bagerst i næsen.

Moira Durbridge, der er direktør for sikkerheden på hospitalerne i Leicester har udtalt følgende omkring sagen:

'Vi er meget kede af det, der er sket med vores patienter. Og selvfølgelig har vi personligt sagt undskyld til dem alle.'