Han stiftede Team Dawah: En række personer støttede IS

- Der var nogle af dem, der havde nogle meget mærkelige holdninger. Holdninger, som vi slet ikke kunne tolerere. Det var sådan noget ISIS.

Sådan lyder det fra det stiftende medlem af Team Dawah, Bilal Ismail, som repræsenterede organisationens Aarhus-afdeling og var med til at proklamere gruppen i 2018.

Ekstra Bladet har i forbindelse med afsløringen af netværket Team Dawah i podcasten 'Homegrown' interviewet Bilal Ismail og hans far Abu Bilal.

Han fortæller, at han stoppede samarbejdet med gruppen for 2-3 år siden på grund af logistik, og at gruppen ikke var seriøs nok omkring sit formål.

Lyt til første episode af Ekstra Bladets podcast 'Homegrown' her eller i din fortrukne podcast-app:

'Mærkelige og voldelige holdninger'

Bilal Ismail beskriver, at der var folk i Team Dawah med 'mærkelige og voldelige' holdninger, som blev ekskluderet fra gruppen.

- Der var i hvert fald 4-5 stykker minimum, siger han.

Han beskriver, at det skyldes personernes uvidenhed omkring Islam, og hvad Islam egentlig er.

- Der var et par stykker, men generelt langt de fleste - jeg vil sige 80-90 procent af dem, som var der - det var nogle fredelige mennesker. Fredelige muslimer, siger han.

'Ikke en del af vores religion'

Bilal Ismail er søn til Abu Bilal, som er kendt offentligt fra Grimhøjmoskeen. De to beskriver, at Abu Bilal skulle have forsøgt at tale de ekstreme personer i Team Dawah til fornuft.

- Ikke fordi de havde planer om at udføre noget i Danmark. Det ved vi i hvert fald ikke noget om. Hvad de havde af intention, det kan jeg ikke se, siger Bilal Ismail.

- Jeg kan ikke se, hvad der foregår i ens hjerte. Men de så op til folk fra Islamisk Stat, og de var ligesom forelskede i, hvad de gjorde, fortsætter han.

Bilal Ismail og Abu Bilal beskriver, at de ekstreme personer i gruppen blev glade, når de hørte om terrorangreb, og at Abu Bilal i den forbindelse forsøgte at tale med dem.

- Det er ikke en del af vores religion at civile bliver dræbt. Hvorfor skal en person bombe sig selv i Paris eller et andet land. Det er ikke en del af vores religion, og det har profeten Muhammad forbudt os at gøre, siger Bilal Ismail.

Hvad er Team Dawah?

Dawah er arabisk og betyder 'at kalde til en religion'. Team Dawah beskriver sig selv som en organisation bestående af 'unge muslimer fra forskellige dele af landet og med forskellige nationaliteter forenet af vores tro - Islam'. Deres formål er ifølge organisationen selv, 'at oplyse om islam i sin nøjagtige form uden kompromis'. På sine sociale profiler ses Team Dawah som en organisation, der laver sociale arrangementer sammen, deltager i undervisning sammen og tager på hytteture. Der er også billeder af, at de laver 'street-dawah', hvilket vil sige, at gå på gaden og missionere for sin sag. Her ses Team Dawah dele flyers ud forskellige steder i landet. En anden side bag facaden

En række kilder fortæller imidlertid til Ekstra Bladet, at organisationen har en anden side bag facaden, hvor de angiveligt sympatiserer med ekstremistiske ideologier. I en retssag, hvor en person der har haft tilknytning til organisationen er tiltalt, vidnede en PET-chef om efteretningstjenestens vurdering af gruppen. Her sagde han, 'at PET vurderer Team Dawah som en islamistisk gruppe, der sympatiserer med Islamisk Stat'. Ifølge en række kilder samlede Team Dawah i 2018 dele af det danske ekstremistiske miljø på tværs af landsdele. Samtidig er en række personer med tilknytning til organisationen involveret i en række nyere terrorsager. Team Dawah trækker dermed tråde rundt i det ekstremistiske miljø på tværs af Danmark, der forbinder organisationen med en række sager, som et form for 'fluepapir for terror'. Du kan høre hele historien om Team Dawah i Ekstra Bladets podcast 'Homegrown' Vis mere Vis mindre

'Vi tog afstand'

De personer med ekstreme holdninger, som var i Team Dawah, var ikke personer, der søgte Team Dawah, de var med fra starten af, beskriver Bilal Ismail. Han tager klart afstand fra de ekstreme personers holdninger, og beskriver at man ekskluderede dem fra gruppen.

- De ting, som Islamisk Stat de gør, som eksempelvis at bombe sig selv midt i Paris og dræbe uskyldige og civile mennesker. Det er ikke en del af Islam, og det er ikke den forståelse, som jeg har, og det er ikke den forståelse, som resten af Team Dawah havde. Så vi tog afstand, siger Bilal Ismail.

- Hvordan havde du det med, at du havde stiftet en organisation, hvor nogle støttede den ideologi og den holdning?

- Det var ikke så godt. Men nogle gange, så er man jo en gruppe mennesker, som har et formål i livet, og så lige pludselig finder de ud af, at en af deres kollegaer eksempelvis er pædofil eller voldtægtsmand. Det kan jo godt ske. Vi var en gruppe, og vi havde et formål, men så kom der så nogle, der havde en forskruet tankegang.

Afviser forbindelser og sympatier

I forbindelse med podcasten 'Homegrown' har Ekstra Bladet været i kontakt med Team Dawah og forelagt dem de anklager, som bliver rettet imod dem. Team Dawah har afvist at stille op til interview, men i stedet har sendt et skriftligt svar: - Der vil altid være noget snik og snak dog typisk uden beviser som altid, men én ting er stensikkert: Vi har intet med Islamisk Stat at gøre og vi vil hverken associeres med dem eller andre lignende terrororganisationer. Det er simpelthen for grænseoverskridende. - Vi hverken roser eller opfordrer til at skade andre mennesker. Vores eneste mål er at forkynde Islam som den står skrevet i Koranen og Sunnah til muslimer såvel ikke-muslimer - hverken mere eller mindre. - Vi har ingen relationer til andre grupperinger eller bevægelser i Danmark eller udenfor Danmark og vi tager afstand fra enhver form for ekstremisme, hvad end de måtte kalde sig.

Du kan høre hele interviewet i femte afsnit af Ekstra Bladets podcast 'Homegrown'.

Lyt til anden episode her eller i din fortrukne podcast-app:

Ekstra Bladets podcast 'Homegrown'

Artiklen bygger på materiale fra Ekstra Bladets nye podcast 'Homegrown', hvor vi sætter fokus på Team Dawah-netværket og det ekstremistiske miljø i Danmark. Podcasten er lavet af Ekstra Bladets graverredaktion i samarbejde med terrorforsker Tore Hamming og er baseret på samtaler med kilder i miljøet og tæt på Team Dawah. Af hensyn til de kilders sikkerhed er de anonymiseret. Deres fortællinger er blevet sammenholdt med en gennemgang af en lang række aktindsigter, retsdokumenter, vores egen research og indsamlet materiale fra åbne såvel som lukkede og krypterede grupper. Du kan høre hele historien i Ekstra Bladets podcast 'Homegrown', der er tilgængelig på alle streamingtjenester for podcast Vis mere Vis mindre