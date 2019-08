Han var indbegrebet af en jordbunden jyde

Tristesse over hans død og respekt for hans købmandskab var de dominerende holdninger om Lars Larsen, da Ekstra Bladet talte med folk på gaden i Silkeborg og Aarhus

71-årige Lars Larsens død mandag morgen i sit hjem i Svejbæk ved Silkeborg kom formentlig ikke som en stor overraskelse for nogen, efter at han havde trukket sig tilbage i forsommeren med det, der viste sig at være en alvorlig leverkræft-sygdom.

Men selvom menigmand således havde indikationer om, at manden med de mindeværdige tv-reklamer ikke ville holde for evigt, så var der alligevel en blanding af sorg og beundring for Larsens uomtvistelige resultater med at bygge sin dyneforretning op fra bunden til at være et globalt brand.

Ekstra Bladet besøgte hans hjemby siden 1984, Silkeborg, og butikken på Silkeborgvej i Aarhus, hvor han åbnede sin første forretning i 1979. Begge steder var det pærenemt at få folk på gaden til at forholde sig til Lars Larsens død og, ikke mindst, hans liv som en landskendt købmand.

Allan Johansen, 48 år, Silkeborg, tidligere professionel cykelrytter, selvstændig med cykelevent-firma:

- Min første tanke, da jeg hørte, han var død, var, at det var gået hurtigt, siden det blev meldt ud i juni, at han var syg. Han er på min fars alder, så det påvirker mig også på et personligt plan, at disse årgange med ens forældre begynder at falde fra.

- Lars Larsen var om nogen en mand, der satte sig et mål og stræbte efter det. Samtidig stod han ved sin personlighed og sin måde at drive forretning på. Jeg er selv selvstændig, så han er på den måde også et forbillede for mig.

Mette Obel, 57 år, Silkeborg, sælger:

- Det er trist, at han nu er væk. Han har været et stort aktiv for Silkeborg og har sat byen på verdenskortet.

- Jeg kunne godt lide hans ligefremme, ærlige facon. Han var usnobbet og talte til alle, når man eksempelvis mødte ham i Rema 1000. Han bar en stolthed på en dejlig jordbunden måde, og han glemte aldrig, hvad han kom af. Jeg har læst hans biografi, og han havde en rimelig hård baggrund, inden han skabte sin succes.

Ann Ørum, 41 år, Silkeborg, butiksmedarbejder:

- Det er forfærdeligt, selvom det var forventeligt, efter at han trak sig tilbage med sin sygdom for et par måneder siden. 71 er jo ikke en høj alder i dag, så det gør det kun endnu mere trist.

- Han virkede arbejdsom og flittig og som en mand, der bevarede jordforbindelsen samtidig med, at han blev ved med at gå efter sine mål. Han gjorde det fantastisk flot, men jeg tror også, han kunne være en benhård forretningsmand. Sådan tror jeg oftest det er med folk, der opnår så megen succes.

Dan Fisker, 39 år, Silkeborg, laver socialt arbejde med unge mennesker:

- Jeg kender én af Larsens samarbejdspartnere og venner, så jeg har igennem årene hørt en del om ham, og det har kun været gode ting.

- Han var købmand af den gamle skole, og man kan kun tage hatten af for, hvad han har opnået. Han fik en idé og troede på den, og så havde han vel også en smule held undervejs. Det spiller nok oftest med, når man taler om folk så højt på strå, men heldet har krævet knofedt ved siden af. Med en så vedvarende succes, skal der meget mere end held til, og jeg har den største respekt for, hvad Larsen byggede op.

Hanne Ribergård, 64 år, Søften, efterlønner:

- Selvom det er trist, så var det nok ventet, at det gik den vej. I juni kunne jeg godt fornemme på udmeldingerne om hans tilbagetrækning og sygdom, at det var alvorligt, så jeg er ikke overrasket.

- Han var utvivlsomt vældig godt til forretninger, og det har fyldt rigtig meget for ham i hans liv, tror jeg. Han var meget jysk og levede på den måde op til sin forretnings navn, og det var han tydeligvis stolt af.

Dennis Pedersen, 37 år, Galten, reparatør:

- Han var et ikon og synonym med Jysk. Den her forretning (Jysk på Silkeborgvej i Aarhus) er den første butik, jeg kan huske fra min barndom, og det er trist og synd nu at skulle gå derind med denne nye viden om Larsens død, selvom det ikke kom totalt bag på mig.

- Entreprenør, dynamisk, nytænkende, foregangsmand og, ikke mindst, forretningsmand, tænker jeg ved min definition af Lars Larsen. Som en modpol til for eksempel Låsby Svendsen, der vist ikke altid har betalt moms, så var Larsen med til at bibeholde mange arbejdspladser og skattekroner i Danmark, selvom han formentlig kunne have sparet en del penge ved at satse anderledes.

Asger Larsen, 23 år, Aarhus, økonomi-studerende:

- Jeg hørte først om hans død for en time siden, da jeg var forbi en ven på vej hertil. Derfor troede jeg også, at forretningen her var lukket i dag. Det føles trist, selvom jeg ikke kendte ham personligt.

- Han var symbolet på en sand fighter, som begyndte fra ingen ting og nåede sine mål. Jeg har ekstra respekt for, hvad han byggede op, fordi han ikke fik noget forærende. Han kæmpede sig selv til det hele.

Anna Ruby, 19 år, Aarhus, blev student i juni og arbejder nu i Magasin:

- Alle kender ham, og det er trist at skulle i Jysk den dag, hvor han døde.

- Hvis man siger Lars Larsen, er det ikke sikkert, at alle på min alder ved, hvem han er, men hvis man tilføjer, at det er ham med Jysk, så ved alle det. Jeg stod og vrikkede foran fjernsynet til hans tv-reklamer og husker ham, som jeg husker Bamse og Kyllingen fra min tv-barndom. Han virkede som en rar og dygtig mand, der vidste, hvad han ville.