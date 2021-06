Handicappet er blandt 147 danskere der vil være astronaut

I alt 147 danskere har i år ansøgt om at blive astronauter hos Den Europæiske Rumorganisation (ESA).

Det oplyses i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet Natural Sciences.

Under ESA's seneste indkaldelse i 2008 var der til sammenligning 39 danskere, der sendte en ansøgning. Dermed er der sket næsten en firdobling i antallet af ansøgere fra 2008 til 2021.

En af de 39 danskere, der sendte en ansøgning i 2008, var Andreas Mogensen. Han er siden blevet kendt som den første dansker i rummet.

Af de 147 danske ansøgere i år er 111 mænd og 36 kvinder. For begge køn er det store stigninger i forhold til i 2008, hvor 34 mænd og 5 kvinder ansøgte.

En af dette års mandlige ansøgere fra Danmark har ansøgt om at blive den første paraastronaut hos ESA. Det er første gang nogensinde, at ESA har åbnet for at sende en europæisk astronaut med handicap i rummet.

ESA vil nu gennemgå alle ansøgninger og starte en udvælgelsesproces, der vil tage halvandet år.

Foruden ansøgningsskemaet har ansøgerne også skullet indsende en lægeerklæring til ESA.

Der er planer om at ansætte fire nye astronauter til det aktive astronautkorps, 20 projektastronauter til en ny astronautreserve og en paraastronaut.

ESA forventer allerede om seks år at indkalde til nye astronauter.