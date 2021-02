Handikap-rigmand under pres: Kommuner kræver beviser

- Vi har intet at skjule

Selvom flere kommuner har svært ved at få Handicapformidlingen til at udlevere ordentlig dokumentation, forsøger selskabet ikke at skjule noget.

Det fastslår direktør og ejer Søren Rynkebjerg.

'Absolut ikke. Vi har intet af skjule og er altid parate til at svare på spørgsmål,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Et spørgsmål om penge

Direktøren fortæller samtidig, at Handicapformidlingen har sendt det, som selskabet 'er forpligtet til'.

'Vi har gjort det klart for Silkeborg Kommune, at hvis vi skal fremsende mere dokumentation, end vi er forpligtet til, så skal det være med tilsvarende ekstra administrativ aflønning,' skriver Søren Rynkebjerg.

Han erklærer sig samtidig 'helt uforstående' overfor Silkeborg Kommunes beslutning om at tilbageholde betalinger for et millionbeløb til hans selskab.

Holder stædigt fast

Både Ikast-Brande Kommune, Tønder Kommune og Silkeborg Kommune har udtrykt utilfredshed med manglende dokumentation fra Handicapformidlingen.

Men ejer Søren Rynkebjerg holder stædigt fast i, at der kun er en udfordring med sidstnævnte.

'Ingen af de 87 andre kommuner har svært ved at gennemskue vores regnskaber eller måden, vi opgør faktureringen på,' skriver han.