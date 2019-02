Handikappet and havde ingen chancer: Så fik den hjælp

Den mobilt udfordrede and Merlin fik endelig muligheden for at gå selv

Det lå ellers ikke i kortene, at anden Merlin nogensinde ville kunne vralte sammen med sine artsfæller, men med hjælp fra moderne teknologi, har den unge andrik fra New Jersery i USA fået livet tilbage.

Grundet Merlins medfødte deformitet ved foden, kunne den ikke bevæge sig særlig meget.

Men personalet hos 'Walkin' Pets' fandt på en smart løsning for at hjælpe den uheldige and, det skriver de på deres hjemmeside.

Der blev konstrueret en kørestol til anden, der pludselig kunne gå og dermed redde sit eget liv. Noget, der ikke ville have været muligt, hvis han bare havde været efterladt til sig selv i naturen.

Anden Merlin fik livet tilbage med den specialdesignede kørestol. Foto: Walkin' Pets

Kørestolen er lavet, så Merlin kan bevæge sig fuldstændig, som han normalt ville have gjort. Det var ellers en udfordring, for organisationen havde aldrig før bygget en stol til en and.

- Vi har aldrig lavet en til en and før, men vores ingeniør gik til opgaven og lavede den specielt til Merlin, fortalte Mikayla Feehan, der står for de sociale medier hos organisationen.

Hun var helt overvældet, da Merlin tog sine første skridt.

- Det var virkelig fantastisk, da han endelig var sat helt op i stolen og tog sine første skridt. Kørestolen kan komme i vand, men vi ville gerne advare mod, at han bruger den i saltvand for at kørestolen bliver ved med at være i tip top stand.

Firmaet har produceret omkring 50.000 kørestole til dyr, der har forskellige handikaps.