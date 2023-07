Handikappet par mødt af uduelig elevator: - Vi følte, at de var ligeglade

Det er ikke let at rejse, når man er handikappet.

Derfor dukkede Astrid Lorenzen og hendes kæreste, Bjørn, tidligt op på Københavns Hovedbanegård søndag aften. Her skulle Bjørn, der er svensker, med et tog hjem til Stockholm, efter at parret havde tilbragt noget længe ventet ferie sammen.

Bjørn, der ligesom Astrid har cerebral parese og derfor er bundet til en kørestol, kom dog aldrig med sit tog. Elevatoren til spor 26, hvor toget gik fra, var nemlig ude af drift.

- Den eneste vej til perronen inkluderer trapper, og det er ikke muligt med kørestol, fortæller Astrid Lorenzen, der er bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen af Unge Med Handicap.

Ingen hjælp

Astrid og Bjørn får herefter fat i en DSB-medarbejder. Herfra lyder det, at man ikke kan hjælpe parret.

Heller ikke hos svenske SJ, der kører togene mellem København og Stockholm, var der hjælp at hente.

- Vi følte, at vi ikke kunne få hjælp, og at de var ligeglade med, om min kæreste kunne komme på toget. Jeg følte mig magtesløs, for han var i mit land, og jeg kunne ikke hjælpe ham, sukker Astrid Lorenzen.

Da det næste tog til Stockholm var fuldt booket, rådede SJ Bjørn til at hoppe på et tog til Malmø, hvorfra han prøvede at nå sin oprindelige afgang til den svenske hovedstad. Det lykkedes dog ikke grundet forsinkelser.

Bjørn kunne ikke komme ned på spor 26 på grund af elevatoren på billedet. Den er siden blev fikset. Foto: Jonathan Damslund

Bjørn og hans hjælper måtte altså tage tilbage til København og vente.

Måtte flyve

Da Bjørns hjælper egentlig havde fri, havde de travlt med at komme hjem, men først mandag morgen lykkedes det.

- Den eneste mulighed for at komme hjem var et fly klokken syv mandag morgen. Og Bjørn måtte sove i lufthavnen for at nå det. Det var en meget ubehagelig situation, hvor vores handikap virkelig kom til udtryk, forklarer Astrid Lorenzen, som kommunikerer via en øjenstyret computer på grund af sit handikap.

Hele oplevelsen har i den grad sat sine spor hos parret.

- Vi føler os meget hæmmet af vores handikap. På sådanne dage fylder det meget. Vi blev kede af, at vi ikke lige kunne komme ned på perronen, fortæller Astrid.

'Det er svært'

På DSB's hjemmeside fremgik det, at elevatoren til spor 26 var ude af drift.

Astrid, som ikke havde tjekket det inden, erkender, at elevatorer naturligvis kan gå i stykker, men hun efterlyser bedre mulighed for hjælp til handikappede i samme situation.

- Det er svært for mennesker med handikap hele tiden at tjekke, om tilgængeligheden er i orden. Men der bør være styr på det, når man køber en handikapbillet til et tog, slår hun fast.

Banedanmark, som ejer elevatoren, oplyser tirsdag formiddag, at den nu er tilbage i drift. Ekstra Bladet har ligeledes været i kontakt med DSB og SJ. Deres svar kan du læse herunder.