Hang i kvindes køkken: Maleri solgt for vanvidsbeløb

180 millioner kroner er et renæssance-maleri blevet solgt for. Siden 1960'erne har det hængt over kogepladerne i et køkken

En lille maleri, der har hængt over kogepladerne i en fransk kvindes køkken i årevis, har vist sig at være millioner af kroner værd.

Efter at maleriet 'Christ Mocked' (Kristus mobbet, red.) af den italienske renæssance-kunster Cimabue kom på aktion, indbragte det, hvad der svarer til næsten 180 millioner kroner.

På det trods var maleriet ifølge The Guardian 'blot' vurderet til mellem 29 og 44 millioner kroner.

Troede ikke, det var noget værd

Den 90 årige kvinde, der ejede maleriet, mente, at der var tale om et russisk billede, og derfor havde hun ikke gjort mere ud af at få Cimabues mesterværk fra 1300-tallet vurderet.

I kølvandet på auktionen i Paris er maleriet, der målet 26 gange 20 centimeter, nu i samme prisklasse som både Leonardo da Vinci og Rembrandt-værker, da det sniger sig ind i top-10 som et af de dyreste ældre malerier, der nogensinde er solgt.

Fra det parisiske auktionshus Actéon er man da også yderst begejstret for at kunne sælge et maleriet til sådan et hammerslag.

- Når et unikt værk af en maler så sjælden som Cimabue kommer på markedet, skal man været klar til overraskelser, siger Actéons frontfigur, Dominique Le Coent, ifølge The Guardian.

Identiteten på køberen er ikke blevet afsløret, men ifølge Le Coent var et museum blandt de ivrige interesserede.

