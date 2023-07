Hangorilla overrasker alle: Føder lille abeunge

Fire år er lang tid at skjule sit sande jeg.

Det var ikke desto mindre tilfældet for hangorillaen Sully, der siden 2019 har boet i Columbus Zoo i delstaten Ohio i USA.

For torsdag skete noget, som nok ikke kan gå under betegnelsen ’abekattestreger.’ Sully fødte nemlig en lille abeunge.

Det skriver Columbus Zoo i et blogopslag.

En dyrepasser skriver i den forbindelse, at den nyfødte abe ’lader til at være sund og rask’, og at Sully er en glimrende mor.

Sådan ser den lille gorillaunge ud. Foto: Columbus Zoo.

Svært at se forskel

Men hvordan kan man overhovedet tage fejl af den unge gorillamors køn?

Ifølge Columbus Zoo kan det faktisk være svært at fastslå kønnet på unge gorillaer. Indtil de er omkring otte år, er han- og hungorillaer nemlig mere eller mindre identiske, ligesom det kan være svært at se ’fremtrædende kønsorganer.’

Hangorillaer får imidlertid først deres karakteristiske udseende, efter at de er fyldt 12 år, skriver Columbus Zoo.

Ikke desto mindre er de ansatte i den zoologiske have lykkelige for, at de nu får endnu en gorillaunge til samlingen.

'Det er den 34. gorilla, der er blevet født her siden 1956, hvor vi som den første zoo i verden kunne byde en gorillaunge velkommen. Hun er en vigtig del af vores arbejde med at bevare disse storslåede dyr,' fremgår det af opslaget.

Tre kandidater

Der skal selvfølgelig to til tango. Derfor er de ansatte i Columbus Zoo også i gang med at finde ud af, hvem der er far til abeungen.

Det kan være 39-årige Mac, 10-årige Kamoli eller 6-årige JJ - hvilket snart vil blive fastslået med en dna-test.