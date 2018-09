Hans bil udbrændte totalt: Så fik han en parkeringsbøde oveni

Har du også fået en mærkelig parkeringsbøde? Send os et tip i en sms/mms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

En ulykke kommer sjældent alene. Det kan den 38-årige Daniel Gustafsson fra Norrköping i Sverige skrive under på. Hans bil udbrændte nemlig totalt natten mellem den 16. og 17. august. Daniel mener selv, at det var en el-fejl, der satte bilen i brand. Og han blev selvfølgelig ked af at se sin totalt udbrændte bil. Men kun to uger efter den 31. august fik han pludselig en parkeringsbøde tilsendt digitalt. Den var udskrevet kun fem timer efter, at bilen var brudt i brand. Den nidkære parkeringsvagt har altså næsten stadig kunne lugte røgen fra Daniels bil, da han udskrev bøden på 700 svenske kroner.

Det skriver flere medier heriblandt Teknikens Värld og Aftonbladet.

- Da jeg kom hjem fra arbejde den fredag fik jeg pludselig en parkeringsbøde, som de havde udskrevet fem timer efter, at bilen begyndte at brænde. Da jeg ringede dem op, sagde de bare, at jeg skulle have haft en gyldig parkerings-tilladelse eller parkerings-billet i bilen, fortæller Daniel til Aftonbladet.

Daniel forklarer, at han havde betalt for en gyldig parkerings-tilladelse, der selvfølgelig af forklarlige årsager var gået op i røg i forbindelse med den voldsomme bilbrand.

- Men den er jo for fanden brændt, sagde jeg til dem. Men de svarede bare, at det ikke spillede nogen rolle, og at jeg skulle have lagt en ny parkerings-billet i min brændte bil, siger Daniel og tilføjer:

- Det er jo skræmmende, hvad de har gang i.

Nu er bøden skrottet

Hojab Parkeringservice, der har udskrevet bøden på 700 kroner har ikke ifølge Teknikens Värld villet udtale sig i sagen, men har henvist til parkerings-firmaet. Smart Parkering Sverige melder nu ud, at de har skrottet bøden.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Daniel Gustafsson i forbindelse med sagen. Og han har givet os tilladelse til at bruge billedet af hans brændte bil.