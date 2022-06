Hans fanget i mareridt: - Det kunne ikke være værre

Aarhus Kommune fastholder, at Hans Fisker selv har givet tilsagn til, at han ville blive flyttet til Viborg, men han ønsker ikke at være der, siger han til Ekstra Bladet

Hans Fisker synker sammenbidt tilbage i kørestolen.

Røgen stiger fra den cigaret, som han med jævne mellemrum tager et sug af ved bordet i søsterens stue. Her blev den 64-årige, som lider skizofreni og alkohol-afhængighed, i sidste uge indkvarteret på sofaen.

En måned forinden var han nemlig uden familiens viden pludselig en morgen blevet flyttet fra sit værelse på et bosted i Aarhus-forstaden Tilst til det specialiserede bosted Gårdhaven i Viborg.

- Det kunne ikke være værre, må jeg sige, lyder det lavmælt fra Hans Fisker, da Ekstra Bladet møder ham i søsteren Marie Fiskers stue i hjemmet nord for Skanderborg.

Efter en indlæggelse på Regionshospitalet i Viborg 22. juni nægtede han at vende tilbage til bostedet i Viborg. Derfor måtte Marie Fisker hente ham med hjem. Nu skal han tilbage på Gårdhaven, hvor han ikke ønsker at være.

Hans Fisker mener selv, at han har brug for at bo i Aarhus, hvor han har en stor del af sit sociale liv. Foto: Ernst vam Norde

Hjem til Aarhus

Ekstra Bladet kunne i efteråret 2021 afsløre chokerende forhold for Hans Fisker på det bosted, som han indtil sin fødselsdag 19. maj i år boede på i Tilst.

På det tidspunkt havde Aarhus Kommune netop anmodet retten om, at Hans Fisker blev sat under værgemål, så han kunne 'flytte til et nyt socialpædagogisk botilbud', fremgår det af domsafsigelsen.

Trods protester fra Marie og Hans Fisker gav Landsretten 29. marts kommunen medhold i sagen, hvorefter Hans Fisker fik en værge af Familieretshuset. Kort tid efter blev han flyttet til Viborg.

- Jeg vil helst bo i Aarhus, gentager Hans Fisker over for Ekstra Bladet. Han mener ikke, at han har givet samtykke til, at kommunen måtte flytte ham.

- De kom bare og sagde, at jeg skulle flytte, lyder det fattet fra den 64-årige.

Marie Fisker har tidligere fortalt Ekstra Bladet om brorens sag, mens han boede på et bosted i Tilst.

Lang kamp

Marie Fisker har i to år kæmpet for, at broren skulle tilbydes et botilbud i Aarhus, som passer til hans behov. Samtidig har hun frygtet, at Hans Fisker ville blive sendt til Viborg uanset hvad, så snart værgemålet kom i hus.

- De tænker slet ikke på, at Hans har sit liv i Aarhus, han er tryg ved psykiatrien derinde, og han vil ikke bo i Viborg. Han kender jo ikke et øje der, har den 65-årige søster tidligere erklæret.

- Men er du med til at presse Hans til at følge dine ønsker og eksempelvis sige, at han ikke vil bo i Viborg? Han får jo den specialiserede hjælp i Viborg, som du har efterspurgt, at han skulle have i Aarhus?

- Det er ikke rigtigt. Han ligger og ringer til mig dagligt og siger, at han ikke vil være der. De kommer ind til ham én gang om dagen med mad. Det er da sku ikke meget specialiseret hjælp over, lyder det kontant fra Marie Fisker.

Hun kan ikke have broren boende hjemme på sigt. Derfor skal Hans Fisker tilbage til Gårdhaven i Viborg.