Hans fortælling fra et kontroversielt laboratorium vækker opsigt

De forskede i coronasmitte.

De forskede i at genmanipulere coronavirus i flagermus.

Og så forskede de i at smitte menneskeceller i laboratoriemus med de forskellige manipulerede typer af coronavirusser.

Alt sammen på Wuhan Institute of Virology i Kina.

Opsigtsvækkende interview

Sådan lyder den utrolige historie fra zoolog og formand for organisationen EcoHealth Alliance Peter Daszak i podcasten This Week in Virology. Men interviewet er ikke lavet for nylig. I stedet sad Peter Daszak i en brun læderstol på et fint hotel og fortalte sin historie under en konference i Singapore 9. december 2019.

Få uger senere fik verden kendskab til det første tilfælde af et menneske, der var smittet med en ny og dødelig variant af coronavirus - den skulle senere få navnet covid-19.

Den første smittede fandt man netop i Wuhan. Ikke langt fra laboratoriet, hvor Peter Daszak i de forgangne måneder havde forsket i netop coronavirus.

Peter Daszak (tredje fra venstre) var en del af det forskerhold ledet af WHO, som fik lov til at inspicere laboratoriet i Wuhan i vinteren 2021. Foto: NG Han Guan/Ritzau Scanpix

Hans organisation EcoHealth Alliance kæmper for at beskytte miljø, mennesker og dyr. Netop derfor forskede Peter Daszak i 2019 på Wuhan Institute of Virology i nye smitsomme sygdomme, som kunne sprede sig fra dyr til mennesker.

Sådan fortalte han værten Vincent Racaniello tilbage i december 2019. Samtidig kom han med en ildevarslende information 28 minutter inde i podcasten.

- Den første sars-pandemi i dette århundrede stammede fra et madmarked med levende dyr. Derfor prøvede vi at se på mønstre i handel med vilde dyr, der inkluderer en risiko for nye sygdomme, forklarede Peter Daszak.

Indtil videre er den officielle formodning netop, at coronavirussen første gang har spredt sig til mennesker - givetvis fra flagermus - på et madmarked i Wuhan.

Smittede menneskeceller

Samtidig løftede Daszak også sløret for, hvad organisationen ellers forskede i på laboratoriet i Wuhan. Helt konkret forsøgte forskerne at smitte menneskeceller med manipulerede coronavirusser.

- Nogle af dem blev sat ind i menneskeceller i laboratoriet, nogle af dem kan forårsage sygdommen sars i mus med menneskeceller og er umulige at behandle med antistoffer, og man kan ikke vaccinere mod dem, så der er en klar og forestående fare, lød det fra Peter Daszak.

WHO's konklusion efter undersøgelsen af coronavirussens oprindelse i Wuhan møder skarp kritik. Foto: Thmoas Peter/Ritzau Scanpix

Men undslap den verdensomspændende coronavirus covid-19 i virkeligheden fra Wuhan Institute of Virology? I vinteren 2021 gav Kina endeligt efter for det massive internationale pres for at lukke et hold forskere ind i laboratoriet i Wuhan.

Her fik forskerne ledet af WHO med danske Peter Ben Embarek på holdet lov til at undersøge virussens oprindelse. Men en anden opsigtsvækkende person var også med WHO i Kina - nemlig Peter Daszak.

Efterfølgende konkluderede WHO, at 'virussen med al sandsynlighed opstod i en flagermus, formede sig i andet et dyr og på den måde spredte sig til mennesker', og at det er 'ekstremt usandsynligt, at covid-19 skulle stamme fra en fejl på laboratoriet i Wuhan'.

Peter Daszaks forskning på laboratoriet blev ikke nævnt i den konklusion fra WHO.

USA's tidligere udenrigsminister Mike Pompeo har før rejst spørgsmål ved virussens oprindelse ...

Voldsom kritik

Men konklusionen har sidenhen mødt voldsom kritik fra flere leder og kanter. I alt har 14 lande - herunder Danmark - rejst skarp kritik af Kina, som de mener har tilbageholdt vigtige informationer i forbindelse med besøget i Wuhan.

Ligeledes har 18 anerkendte forskere netop udgivet en fælles erklæring i tidsskriftet Science, hvori de skriver, at virussens oprindelse skal undersøges igen.

'Kun 4 ud af rapportens 313 sider handlede om sandsynligheden for et laboratorieuheld,' skriver forskerne blandt andet.

Senest er det mandag kommet frem i en amerikansk efterretningsrapport, at tre forskere fra instituttet i Wuhan allerede i november 2019 var så syge med 'coronasymptomer', at de var nødt til at opsøge lægehjælp på et sygehus.