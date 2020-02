Hans-Henrik kunne ikke få en taxa: Måtte bare bløde

Da uheldet var ude for 69-årige Hans-Henrik Nielsen fra Kalundborg, var hjælpen svær at få fat i.

Den ældre mand havde lavet noget af et styrt i den lokale svømmehal og var endt med en skade på sit ene øje, der ifølge ham selv blødte en hel del.

Dog vurderede han sammen med personalet i svømmehallen, at de ikke skulle tilkalde en ambulance, der kunne køre ham hele vejen til Holbæk Sygehus, men at han godt kunne klare den med en taxa til Sundhedshuset i Kalundborg.

Da øjet var både hævet og blødte, tænkte Hans-Henrik, at den bedste løsning måtte være at blive transporteret af andre hen til en læge.

Det var Dantaxi dog ikke helt enige i, og det betød en ubehagelig oplevelse for Hans-Henrik.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- I situationen var jeg meget frustreret. Et var, at jeg havde muligheder, fordi jeg heldigvis er rørig, men jeg tænkte da også på dem, der ikke har, hvad skal de gøre i sådan en situation.

Hans-Henrik fik en fra svømmehallen til at ringe til taxaselskabet og her lød meldingen, at man altså ikke kørte lokalt inde i byen.

Simone, der hjalp Hans-Henrik, fortæller til Kalundborg TV, at hun besluttede selv at køre Hans-Henrik hjem, så han kunne få sin egen bil og køre til Sundhedshuset, når de åbnede en time efter skaden var sket.

Kørte selv afsted med blødende øje

Derfor måtte Hans-Henrik selv køre.

- Hvis det nu var gået rigtig galt, havde jeg da være prisgivet, når de ikke vil hjælpe. Jeg var selvfølgelig mest irriteret på mig selv, over at jeg var faldet, men jeg var godt nok også irriteret over, at taxaen ikke ville komme. Jeg blødte jo rigtig meget.

Da Hans-Henrik kom frem til lægen, blev han syet ved øjet, men den dag i dag har han stadig ikke fået synet tilbage, fordi hævelsen er så voldsom.

- Det er jo den samme historie, man ofte hører i Kalundborg, hvor taxaerne ikke vil komme, og folk står og venter i flere timer. Jeg kan ikke forstå det, fordi det burde jo være i deres interesse.

Beklager oplevelsen

Han tror da heller ikke på, at det bliver bedre i fremtiden.

- Nej, det tror jeg godt nok ikke.

Dantaxi beklager dog oplevelsen og har givet en udtalelse til Kalundborg TV.

'Der er sket en klar fejl fra en medarbejders side. Vi kører selvfølgelig i Kalundborg, og har gjort det i over et år. Vi beklager meget. Der er tale om en medarbejder, der har misforstået noget. Vi ser yderligere på, om der er information til personalet, der skal ses igennem, når sådan en misforståelse kan opstå. Det er vi meget opmærksomme på. Men vi har ikke fået lignende henvendelser, så vi ser det som en enkelt fejl', lyder det fra Rasmus Krochin, der er kommunikationschef hos firmaet.

Tidligere har taxaselskabet i Kalundborg heddet 'Kalundborg Taxa', men for præcist et år siden blev det nedlagt, og man har i stedet lavet en aftale med Dantaxi.

Ifølge Sjællandske Nyheder var det 11 lokale taxaer, der blev overtaget og stadig burde køre i Kalundborg.