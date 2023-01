Hans-Henriks tv-chok satte det hele i gang

En frygtelig ulykke i Kolding på den anden side af Storebælt satte tankerne i gang hos Hans-Henrik Færk fra København.

Det hele fandt sted i juli 2020, hvor københavneren så nyheder i tv, og her blev det fortalt, hvordan en altan med fem unge mennesker styrtede sammen. Tre af dem kom slemt til skade, men de slap heldigvis med livet i behold.

Men Hans-Henrik Færk kunne ikke slippe det. Længe havde han nemlig undret sig over, at hans egen altan så meget, meget slidt ud, men ingen kom og tjekkede den.

- Jeg tænkte 'uha'. Vi har nogle meget gamle altaner i vores to ejendomme herude, så dem skal vi sgu lige have set igennem af nogle eksperter, Det måtte vi gøre noget ved, siger Hans-Henrik Færk, der er bestyrelsesformand i ejerforeningen Provstegården på Nordvest-kvarteret.

Og det var godt, at han tog affære. Efter et længere forløb fik han endelig en fagmand ud for at tjekke altanen på Tagensvej 200 i København.

Hans-Henrik Færks altan ser umiddelbart sikker ud for det utrænede øje, men under overfladen gemmer sig alvorlige skader i strukturen. Foto: Henning Hjorth

Potentielt livsfarlig

Beskeden var klar: Den kunne potentielt være livsfarlig at gå ud på.

- De frarådede al brug af altanerne, fordi der var tæringer på det bærende stål. Vi kan jo ikke gå ind hos alle og blokere dørene, men vi skrev i opgangen, at vi på det kraftigste frarådede at bruge altanerne, indtil de blev sikret.

- Vi var selvfølgelig også rystede. Det var vi godt nok. Vi synes absolut, at der burde være noget tilsyn, for det er jo lidt skræmmende, at den potentielt kunne være styrtet sammen under os, siger Hans-Henrik Færk.

Det samme gjorde sig gældende I hele boligforeningen Provstegården, hvor eftersynet ledte til et øjeblikkeligt forbud mod at bruge samtlige ejendommens 88 altaner.

Men Hans-Henrik Færk er ikke den eneste. Langtfra.

Foto: Henning Hjorth

Ildevarslende rapport

I slutningen af 2022 offentliggjorde Teknologisk Institut en rapport, der fastslog, at 55 procent af de 100 altaner, som de undersøgte til rapporten, havde fremskreden eller svær korrosion. Og hvad værre var:

42 procent af de 100 undersøgte altaner havde ingen synlige skader, og alligevel havde 40,5 procent af disse fremskreden eller svær korrosion. I en tidligere rapport vurderer Teknologisk Institut også, at der findes 50.000 og helt op til 100.000 gamle altaner, der bør undersøges.

Tilbage i Provstegården hos Hans-Henrik Færk var den også gal. En støre undersøgelse viste, at der i 44 ud af ejendomsforeningens 88 altaner var langsgående revner i undersiden af altanpladen. Skader, der aldrig var blevet opdaget, hvis Hans-Henrik ikke selv havde taget initiativ til at få dem undersøgt.

- Det var virkelig godt, at vi fik rykket på det, selv om vi i øjeblikket står uden altaner. Det tager jo lang, lang tid, fordi de nye altaner først skal godkendes af kommunen, siger Hans-Henrik Færk.

Derfor har ejerforeningen hyret et firma, der skal undersøge, hvordan de nuværende altaner midlertidigt kan understøttes, inden nye bliver sat op. Den proces er stadig i gang.