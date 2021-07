Hans Jørgen rykkede ud til uheld: Endte med bøde og klip i kortet

- Jeg kører for at redde liv. Ambulanceredderne er også glade for, at vi har styr på stedet, når de ankommer, siger den 69-årige akuthjælper

Hans Jørgen Hansen rykkede sidste år ud 151 gange som frivillig akuthjælper. Ved en af udrykningerne kostede det ham et klip i kørekortet og en bøde på 3000 kroner.

Til Ekstra Bladet forklarer den 69-årige låsesmed fra Oksbøl:

- Jeg kørte for stærkt, og det erkender jeg. Men jeg har en mand liggende længere nede ad vejen og aner ikke, hvad der sket med ham.

- Det viste sig, at en cyklist havde brækket kravebenet, fået hjernerystelse samt trykket et par ribben, så det er altså vigtigt, at man kommer til stedet inden for fem minutter, siger han.

På Tane Hedevej i Blåvand må man køre 50 kilometer i timen - Hans Jørgen Hansen kørte 69.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Hvad er en akuthjælper? Akuthjælperne bliver kaldt ud via deres telefon, når der i deres nærområde er sket hændelser, der er så alvorlige, at ambulancerne kører med blink og sirene. De bliver kun kaldt ud, hvis de kan komme hurtigere frem end det professionelle beredskab. De hændelser, som akuthjælperne kommer ud til, kan have meget forskellig karakter. Derfor er det også et krav, at akuthjælperne skal have et 12-timers førstehjælpskursus, der løbende vedligeholdes. Vis mere Vis mindre

Endt i retten

Sagen er nu endt i retten, hvor en dommer skal afgøre, hvorvidt han skal betale bøden.

Hans Jørgen Hansen fortsætter med at redde liv imens.

- Der er altid mere travlt i sommerferien. I Blåvand er der 325 fastboende, og jeg kender dem allesammen. I sommermånederne kommer der jo 50.000 til.

- Kommer risikoen for at blive blitzet til at påvirke din kørsel, når du rykker ud?

- Overhovedet ikke. Jeg vil stadig køre efter forholdene. Jeg kører for at redde liv. Ambulanceredderne er også glade for, at vi har styr på stedet, når de ankommer, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hans Jørgen rykker ud i sin egen bil. Foto: Anders Brohus

1500 kilometer i egen bil

Ude på de mange akutopgaver har Hans Jørgen Hansen set lidt af hvert.

- Sidste år kørte jeg 1500 kilometer i min egen bil uden betaling, og jeg ønsker heller ikke betaling. Jeg vil give noget til samfundet, men jeg synes, der burde laves om på det her.

- Jeg har kaldt en helikopter ned midt på vejen, jeg har ryddet en parkeringsplads for at få plads til en helikopter - der er så mange situationer, hvor det kunne være til nytte, fortæller han og kommer med en sidste bøn:

- Jeg tænker, at vi skal have lov til at køre med en form for alarm eller signal på bilen, så vi også kan komme frem i sommertrafikken.