Hans rolle i Wuhan bliver mere mystisk: Stod bag brev fra topforskere

i 2019 forskede Peter Daszak i at udvikle og teste coronavirusser i Wuhan. Da pandemien blev en realitet, stod han bag et læserbrev, der afviste teorien om, at virussen kunne være opstået unaturligt

Den britiske zoolog og formand for organisationen EcoHealth Alliance har spillet en central rolle i både forskning af coronavirus på Wuhan Institute of Virology i Kina og WHO's efterforskning af virussens oprindelse i selvsamme Wuhan.

Hans dobbeltrolle i Wuhan er blevet interessant, efter at det tirsdag kom er kom frem, at han har forsket i manipulation af og smitte med coronavirus på et laboratorium i den kinesiske millionby, der formodes at være fødested for coronapandemien.

Samtidig viser en aktindsigt fra november, at han også aktivt har forsøgt at fjerne omverdenens fokus fra den coronaforskning, der foregik på instituttet i Wuhan i månederne op til pandemiens begyndelse ved at få andre internationale forskere til at underskrive et læserbrev, hvori de kalder det umuligt, at den verdensomspændende virus kunne have sit arnested på et laboratorie.

Peter Daszak var en del af det hold af eksperter, som gennem WHO fik lov af Kina til at besøge Wuhan Institute of Virology i vinteren 2021. Daszak havde selv arbejdet på stedet i månedsvis op til pandemiens begyndelse. Foto: NG Han Guan/Ritzau Scanpix

Allerede i pandemiens begyndelse kunne man således 19. februar 2020 i det anerkendte tidsskrift The Lancet læse, at 27 forskere fra en række lande afviste teorien om, at virussen kunne være opstået på anden vis end naturligt, selvom ingen endnu havde haft tid til at undersøge sagen.

Men bag brevet stod en mand. Peter Daszak.

Zoologen forfattede nemlig selv læserbrevet og sendte det til flere amerikanske forskningsinstitutioner, hvor han samtidigt opfordrede dem til at skrive under, så det ikke så ud til, at læserbrevet i virkeligheden kom fra hans egen organisation EcoHealth Alliance.

'Bemærk venligst, at denne erklæring ikke vil bære EcoHealth Alliances logo, og den vil ikke kunne identificeres som værende fra nogen organisation eller person. Idéen er at vise, hvordan det videnskabelige samfund støtter sine kollegaer', skrev Peter Daszak i mailen.

Det viser en aktindsigt i sagen, som mediet US Right To Know har fået i november 2020.

Udviklede coronavirusser

Peter Daszaks rolle i Wuhan har været fremme i flere internationale medier, fordi han i 2019 forskede i at genmanipulere coronavirusser i flagermus og smitte menneskeceller i laboratoriemus med virus i netop Wuhan.

Samtidig var han efterfølgende en del af det WHO-hold, der i vinteren 2021 efter et besøg på Wuhan Institute of Virology konkluderede, at det er 'ekstremt usandsynligt, at virussen kan have spredt sig fra laboratoriet'.

Der er fortsat ingen håndfaste beviser på, præcis hvor eller hvordan coronapandemien opstod. Det første smitteoffer blev ifølge kinesiske myndigheder konstateret i december 2019 - ikke langt fra instituttet i Wuhan.

Den officielle teori lyder stadig fra WHO, at 'virussen med al sandsynlighed opstod i en flagermus, formede sig i et andet dyr og på den måde spredte sig til mennesker'.

Kinesiske myndigheder på vagt foran Wuhan Institute of Virology, mens WHO's forskerhold besøgte stedet i vinteren 2021. Foto: Thomas Peter/Ritzau Scanpix

Men baggrunden for konklusionen har sidenhen mødt voldsom kritik fra flere leder og kanter. I alt har 14 lande - herunder Danmark - rejst skarp kritik af Kina , som de mener har tilbageholdt vigtige informationer i forbindelse med WHO's besøg i Wuhan.

Ligeledes har 18 anerkendte forskere i maj udgivet en fælles erklæring i tidsskriftet Science, hvori de skriver, at virussens oprindelse skal undersøges igen.

Det har fået den amerikanske præsident, Joe Biden, til at reagere, og han har nu intensiveret efterforskningen i covid-19's oprindelse.

'Kun 4 ud af rapportens (fra WHO, red.) 313 sider handlede om sandsynligheden for et laboratorieuheld,' skriver forskerne blandt andet.

Senest er det mandag kommet frem i en amerikansk efterretningsrapport, at tre forskere fra instituttet i Wuhan allerede i november 2019 var så syge med 'coronasymptomer', at de var nødt til at opsøge lægehjælp på et sygehus.

Få uger før det første smittetilfælde blev konstateret i millionbyen.