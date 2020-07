HAPS! Åd 75 hotdogs på ti minutter

Amerikanske Joey Chestnut må være enhver pølsemands drøm.

Det lykkedes i går manden at æde hele 75 hotdogs på kun ti minutter.

Joey Chestnut slog verdensrekorden. Foto: Andrew Kelly/Reuters

Det skete under den berømte og årlige Nathan's konkurrence, hvor det gælder om at få så mange hotdogs hældt indenbords, som det overhovedet er muligt.

Den traditionsrige konkurrence finder sted i New York hvert år den 4. juli i forbindelse med fejringen af USA's uafhængighedsdag.

- Jeg presser mig altid for at sætte en ny rekord. Jeg ved, hvad mine fans vil have, lød det fra hurtigæderen, inden han greb den første hotdog og begyndte at skubbe pølse efter pølse ind i gabet.

Kvinde åd 48 og en halv pølse

Joey Chestnut vandt da også konkurrencen, som blev transmitteret på sportskanalen ESPN.

I kvindernes konkurrence lykkedes det Miki Sudo at løbe af med sejren. Sudo nedsvælgede 48 og en halv hotdog.

De to vindere tegner sig nu for verdensrekorden.

På grund af frygten for coronasmitten blev konkurrencen afholdt på et hemmeligt sted i New York uden tilskuere.